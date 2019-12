Bamboo Airways đạt chứng nhận đánh giá an toàn khai thác

Chứng chỉ IOSA được đánh giá là chứng chỉ quan trọng nhất về an toàn hàng không mà chỉ có xấp xỉ 16% các hãng hàng không trên thế giới đạt được. Theo thống kê, các hãng hàng không đạt chứng nhận có hồ sơ hoạt động an toàn hơn gấp 4 lần so với những hãng khác