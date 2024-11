Thịt gà và trứng, Loại nào có nhiều protein hơn? 05/11/2024 20:10

Mặc dù thịt gà có hàm lượng protein cao hơn trứng nhưng cả thịt gà và trứng đều có thể được sử dụng để tăng hàm lượng protein trong chế độ ăn của bạn.

Thịt gà và trứng là nguồn protein cô đặc, đồng thời cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác như vitamin và khoáng chất. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Lợi ích sức khỏe của thịt gà

Ức gà cung cấp cho cơ thể bạn các chất dinh dưỡng thiết yếu như protein, vitamin B và khoáng chất. Protein là chất dinh dưỡng đa lượng giúp no lâu nhất và việc bổ sung thực phẩm giàu protein vào chế độ ăn uống của bạn, như ức gà, có thể giúp bạn đạt được cân nặng khỏe mạnh.

Protein kích thích giải phóng và tăng mức độ hormone no như cholecystokinin (CCK), peptide YY (PYY) và peptide giống glucagon 1 (GLP-1), báo hiệu cho não bạn rằng bạn đã ăn đủ. Protein cũng làm giảm mức độ ghrelin, một hormone kích thích sự thèm ăn. Đây là lý do tại sao việc tăng lượng protein hấp thụ đã được chứng minh là một cách hiệu quả và dễ dàng để thúc đẩy giảm cân và cải thiện cảm giác no.

Thực phẩm giàu protein như thịt gà cũng có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn, vì protein làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ glucose vào máu của bạn. Điều này làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn và hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu tốt hơn.

Thịt gà có hàm lượng protein cao và không chứa carbohydrate, khiến thịt gà trở thành lựa chọn tốt cho những người đang cố gắng kiểm soát lượng đường trong máu, chẳng hạn như những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Lợi ích sức khỏe của trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein dồi dào và nhiều loại vitamin, khoáng chất quan trọng như B12 và choline. Ăn trứng đã được chứng minh là cải thiện thành phần cơ thể bằng cách tăng khối lượng cơ và giảm khối lượng mỡ. Nó cũng có thể cải thiện một số dấu hiệu sức khỏe tim mạch, chẳng hạn như cholesterol HDL, cholesterol “tốt” loại bỏ cholesterol khỏi máu.

Ăn trứng cũng có thể làm tăng chất lượng dinh dưỡng trong chế độ ăn uống của bạn bằng cách cung cấp vitamin và khoáng chất như B12 và selen. Giống như thịt gà, trứng hầu như không chứa carbohydrate, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những người ăn kiêng ít carbohydrate.

Mặc dù trứng rất bổ dưỡng, nhưng chúng lại chứa nhiều cholesterol. Điều này có thể gây lo ngại cho những người có vấn đề về cholesterol, đặc biệt là những người mắc chứng tăng cholesterol máu gia đình - một tình trạng di truyền khiến mức cholesterol LDL (cholesterol xấu) tăng cao. Trong trường hợp này, việc hạn chế tiêu thụ trứng là cần thiết để kiểm soát tình trạng bệnh.

Nếu bạn có bệnh tim hoặc các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim khác như huyết áp cao, tiểu đường, hút thuốc, hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim, việc điều chỉnh lượng trứng tiêu thụ nên được tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Thịt gà và trứng cái nào tốt hơn?

Thịt gà và trứng đều tốt cho sức khỏe, nhưng gà là nguồn protein cô đặc hơn. Một số người có thể phải tránh ăn gà hoặc trứng vì lý do chế độ ăn uống hoặc sức khỏe. Ví dụ, những người có cholesterol cao có thể phải hạn chế lượng thức ăn có cholesterol cao, như trứng, trong khi những người ăn chay lại chọn tránh ăn thịt gà.