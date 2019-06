2 phương án mới giảm người nghiện ma túy

Cân nhắc khôi phục tội danh Trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 4-6 vừa qua, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết ma túy là loại “tội phạm của các loại tội phạm”. Từ tội phạm ma túy sẽ nảy sinh các loại tội phạm khác như giết người, cướp của. “Mỗi bánh heroin lọt vào Việt Nam thì 10 gia đình có người đi tù, vi phạm pháp luật. Đây là loại tội phạm hết sức nguy hiểm” - ông Lâm nói. Bộ trưởng Công an cho biết sẽ đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tội phạm ma túy, trong đó có việc cân nhắc khôi phục Điều 199 trong Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về tội sử dụng trái phép chất ma túy. “Tội phạm muốn tiêu thụ ma túy thì phải tăng người nghiện, vì vậy công an phải bằng mọi cách giảm số người nghiện và hình sự hóa việc sử dụng ma túy là điều cần thiết” - ông Lâm nói. Theo Bộ trưởng Công an, lực lượng chức năng “không để vụ án xảy ra mới đến xử lý, mà công tác phòng chống, ngăn chặn, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, cho người dân có môi trường an lành mới là mục tiêu của ngành công an; phải xử lý, ngăn chặn tội phạm nảy sinh từ cơ sở”. Cùng đó, cơ quan chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền ở cộng đồng, khu dân cư về tội phạm ma túy.