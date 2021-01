Ngày 20-1, Công an TP Đà Nẵng tổ chức tổng kết 10 năm thành lập lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản và sơ kết hai năm thực hiện Kế hoạch 911. Trong hội nghị, rất nhiều tham luận xác nhận hiệu quả tích cực của lực lượng 911 trong việc ngăn ngừa, đấu tranh nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết trước đòi hỏi của thực tiễn, sự ra đời của lực lượng 911 đã giải quyết hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ngoài ra, lực lượng 911 đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trấn áp, răn đe những người phạm pháp hình sự, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm. Lực lượng này đã và đang tạo dựng một thương hiệu trấn áp tội phạm đường phố mạnh, luôn sẵn sàng ngăn chặn, đấu tranh kịp thời với các loại tội phạm. Lực lượng 911 thực hiện nhiệm vụ hằng ngày, hằng giờ cũng đã thay đổi hành vi, thủ đoạn của tội phạm và ngăn ngừa phạm pháp hình sự hiệu quả.

Trong hai năm liên tiếp, tại TP Đà Nẵng tỉ lệ phạm pháp hình sự liên tiếp giảm, năm 2019 giảm 5% so với năm 2018, năm 2020 giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, trong năm 2020, tỉ lệ điều tra, triệt phá, bắt nghi phạm các vụ phạm pháp hình sự của Công an TP Đà Nẵng cao nhất so với trung bình cả nước như tội trộm cắp tài sản đạt 95%, cướp giật đạt 90%.

Bên cạnh đó, tình trạng tai nạn giao thông TP Đà Nẵng hai năm liên tiếp giảm trên hai tiêu chí. Tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trong hai năm không xảy ra, ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông của người dân được nâng cao.

Trong hai năm hoạt động, lực lượng 911 hiện nay chỉ có ba tổ hoạt động nhưng hiệu quả thấy rõ. Những con số đầy ấn tượng về việc tổ chức chốt chặn, tuần tra, kiểm soát tại 505 vị trí và 540 khu vực, địa bàn; kiểm tra gần 25.000 lượt người, phương tiện tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn. Qua đó nhắc nhở hơn 23.000 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội, lập hồ sơ xử lý đối với hơn 1.990 người vi phạm về an ninh trật tự như mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc trái phép…

Đặc biệt, lực lượng 911 đã ngăn chặn hàng chục vụ các nhóm trên đường đi đánh nhau. Ngăn ngừa những nhóm chuẩn bị sử dụng ma túy, trong đó có những thanh niên đang bị lôi kéo sử dụng ma túy. Trong những đợt dịch COVID-19 vừa qua, lực lượng 911 cũng liên tục tuần tra, bên cạnh việc trấn áp tội phạm còn nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm chỉ thị phòng, chống dịch.