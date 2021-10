Danh mục 15 Nghị quyết được thông qua

(1) Quy định một số chế độ, mức chi cho hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

(2) Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. (3) Hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ngoài công lập và trẻ nhà trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh. (4) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình trụ sở Ban Chỉ huy quân sự TP Bà Rịa. (5) Chủ trương đầu tư dự án Nhà ở doanh trại công an huyện Xuyên Mộc. (6) Chủ trương đầu tư dự án Nhà ở doanh trại công an huyện Châu Đức. (7) Chủ trương đầu tư dự án Trung tâm chỉ huy thống nhất tỉnh. (8) Chủ trương đầu tư dự án trụ sở Hải đội dân quân thường trực tỉnh. (9) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo. (10) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường ven núi Minh Đạm đoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp khu du lịch Thùy Vân đến ngã ba Long Phù, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. (11) Chủ trương đầu tư dự án Cứng hóa mái đập công trình Hồ chứa nước Tầm Bó, huyện Châu Đức. (12) Chủ trương đầu tư dự án đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh từ đầu cống Mương Bồng (cầu Đất Đỏ) đến đập Ngã Hai, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ. (13) Bổ sung danh mục dự án đầu tư công cho phép chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn vốn ngân sách tỉnh. (14) Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Phân cấp quản lý, cải cách thủ tục hành chính, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh”. (15) Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2019-2020 đến năm học 2024-2025.