Ngày 7-8, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành kế hoạch di chuyển người đang cách ly (F1) tại các cơ sở cách ly tập trung có phát sinh nhiều ca F0 ở huyện Long Điền, TP Vũng Tàu sang cơ sở mới để bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình di chuyển; đảm bảo nhanh chóng; làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện nơi ở, sinh hoạt cho người cách ly; nơi cách ly mới bố trí tối đa 2 người/phòng.

Trong quá trình di chuyển, cần chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, không để lây lan dịch cho các lực lượng làm nhiệm vụ di chuyển và cộng đồng dân cư, bảo đảm an toàn giao thông.

Các đơn vị bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế cho các khu vực cách ly; bảo đảm phương tiện vận chuyển từ cơ sở cũ đến cơ sở mới đúng quy định, chặt chẽ, an toàn...



Bên ngoài khu cách ly tập trung trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân- nơi có nhiều F1 được di chuyển sang cơ sở mới- Ảnh:TK

Ngoài ra, cần phải bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt (nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt.); ngủ nghỉ (giường, chiếu, mùng, mền), bố trí tối đa 2 người/1 phòng; bảo đảm tốt công trình vệ sinh công cộng (nhà tắm, nhà vệ sinh, bồn rửa mặt) đủ theo quy định; trang thiết bị y tế, khử trùng và việc bố trí các phòng trong khu vực cách ly đảm bảo an toàn.

Công an phối hợp với quân sự bảo đảm an toàn quá trình di chuyển. Xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ vòng trong, vòng ngoài bảo đảm an toàn các khu vực cách ly tập trung.

Xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp chấp hành không nghiêm quy định cách ly, thực hiện di chuyển hoặc tung tin bịa đặt sai sự thật về dịch bệnh nhằm gây hoang mang cho người dân.



Tỉnh yêu cầu cơ sở cách ly mới phải đảm bảo an toàn, tối đa 2 người/1 phòng -Ảnh:HT

Các địa phương liên quan chủ động kiểm tra, khảo sát thêm các cơ sở cách ly tập trung mới…Kiểm tra rà soát các cơ sở cách ly tập trung hiện đang quản lý, nếu không bảo đảm an toàn, báo cáo và đề xuất di chuyển đến các cơ sở mới...

Tính từ 28-6 đến 18 giờ 7-8 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ghi nhận 2.072 ca nhiễm COVID-19, trong đó 242 ca đã khỏi bệnh. Số người đang cách ly tập trung là 2.628 trường hợp. Số F0 trong cộng đồng đã giảm dần nhưng số F1 chuyển thành F0 trong các khu cách ly tập trung được phát hiện tăng...

Box: Các cơ sở cách ly di chuyển F1 sang điểm mới

Tại huyện Long Điền: Di chuyển 135 F1 đang cách ly tại cơ sở cách ly Trung đoàn Minh Đạm về hai cơ sở mới (trường THCS xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền 71 người/sức chứa 360 người và trường THCS Nguyễn Trường Tộ, huyện Châu Đức 60 người /sức chứa 162 người).

Di chuyển 102 F1 đang cách ly tại trường tiểu học Chu Văn An về tại hai cơ sở mới (trường tiểu học Lê Lợi, 52 người/26 phòng và tại cơ sở trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, đều ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền 50 người/25 phòng).

Tại TP Vũng Tàu: Di chuyển 91 người (12 cán bộ khung quản lý và 79F1) tại cơ sở cách ly trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũ (89 Lê Lợi) về cơ sở mới tại trường THCS Võ Văn Kiệt (phường 5), có sức chứa 496 người.

Di chuyển 241 F1 tại cơ sở cách ly trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (phường Nguyễn An Ninh) về cơ sở mới tại trường THCS xã Phước An (phường 11), có sức chức 528 người.