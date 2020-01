Báo động: Số ca mắc ‘viêm phổi Trung Quốc’ đã tăng lên 1.300

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến hết mùng 1 tết (25-1), thế giới đã ghi nhận 1.300 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, trong đó có 41 trường hợp tử vong (đều tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).



Số ca mắc tăng 454 trường hợp so với ngày 24-1. Tại Trung Quốc đã ghi nhận 1.281 trường hợp tại 27 tỉnh/thành phố, 15 nhân viên y tế bị mắc bệnh.

Đáng chú ý, Trung Quốc đã phong tỏa 16 thành phố của tỉnh Hồ Bắc, dừng hoạt động các phương tiện giao thông ra, vào các thành phố. Ngoài ra, tất cả sự kiện lớn mừng năm mới cũng dừng, không tổ chức.

Ngoài Trung Quốc, hiện tại đã ghi nhận 19 trường hợp bệnh xâm nhập tại sáu quốc gia và ba vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc (trong đó có 16 trường hợp từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về) bao gồm: Thái Lan (4 trường hợp), Hàn Quốc (2), Việt Nam (2), Mỹ (2), Nhật Bản (1), Singapore (1), Pháp (1), Nepal (1), Đài Loan - Trung Quốc (1), Ma Cao - Trung Quốc (2), Hong Kong - Trung Quốc (2). Các quốc gia, vùng lãnh thổ đã triển khai áp dụng các biện pháp sàng lọc hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc tại các sân bay lớn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kết luận vẫn chưa đủ điều kiện công bố sự kiện y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) và dự kiến sẽ tổ chức họp trở lại để đánh giá tình hình dịch trong 10 ngày tới. Đồng thời, WHO đã đưa ra các khuyến cáo cập nhật về vấn đề giao thông quốc tế liên quan đến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Tại Việt Nam, ngày 23-1-2020 đã ghi nhận 2 trường hợp bệnh xâm nhập là công dân Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc và đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy. Hiện tại, sức khỏe hai bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi sát trong phòng cách ly. Hiện chưa có công dân Việt Nam, cán bộ y tế nào bị lây nhiễm bệnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và phó thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 357/BYT-DP ngày 24-1-2020 gửi UBND các tỉnh/thành phố có cửa khẩu đề nghị triển khai áp dụng tờ khai y tế đối với các hành khách nhập cảnh đến từ Trung Quốc từ 0 giờ ngày 25-1-2020 và Công điện 88/CĐ-BYT gửi chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Bộ Y tế cũng ban hành Quyết định 218/QĐ-BYT về việc kích hoạt Trung tâm đáp ứng khẩn cấp với sự kiện y tế công cộng Việt Nam để ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.