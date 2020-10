Bão số 9 làm 62 người chết và mất tích, 51 người bị thương

Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 18 giờ hôm nay, 29-10, số người chết và mất tích do bão số 9 đã tăng lên. Cụ thể, số người chết là 20 người, tập trung ở Quảng Nam 18 người và 42 người đang mất tích.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết đang có 51 người bị thương, tăng 33 người so với báo cáo sáng 29-10 tại Quảng Nam, lý do là 33 người mất tích ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My đã được tìm thấy, chỉ bị thương.



Quảng Ngãi tan hoang sau bão số 9. Ảnh: HẢI HIẾU

Cùng với thiệt hại về người, bão số 9 đã làm sập gần 230 ngôi nhà, tốc mái và hư hỏng gần 89.000 ngôi nhà, tập trung phần lớn ở Quảng Ngãi, nhiều trụ sở cơ quan, điểm trường bị tốc mái, hư hỏng.

Bão cũng làm nhiều cây cầu bị cuốn trôi, nhiều đoạn đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông, gần 6.700 cây xanh, 106 cột điện bị gãy đổ. Hiện, tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn còn 718 xã bị mất điện.

Đáng chú ý, bão số 9 cũng làm 13 chiếc tàu cá bị chìm. Trong đó, có 2 tàu của Bình Định bị chìm trên biển ngày 27-10. Bộ Quốc phòng đã điều 3 tàu và một thủy phi cơ tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Trong chiều nay, 29-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện yêu cầu triển khai mọi phương án để tiếp cận, cứu nạn những người còn sống sót trong vụ sạt lở đất tại Quảng Nam.