Bắt bị can chống phá Nhà nước theo lệnh truy nã

Ngày 26-11, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ Phan Công Hải (23 tuổi, trú xóm 8, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) theo lệnh truy nã về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Phan Công Hải bị bắt giữ khi đang trốn truy nã.

Hải bị bắt giữ tại quán karaoke 6868 ở xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua, Hải lập các tài khoản Facebook “Người Việt xấu xí”, “David Nguyễn” và “Hùng Manh”, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc bản chất của Đảng, Nhà nước, người làm việc trong cơ quan nhà nước; kích động tư tưởng, hành động chống đối chính quyền, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hải còn đăng tải các video về hoạt động cá nhân nhưng có lồng ghép các bài hát xuyên tạc sự thật lịch sử, xuyên tạc chính sách đối nội, đối ngoại của đất nước.

Trước đó, Hải đến Trường THCS Đô Thành (huyện Yên Thành) làm thợ cơ khí tu sửa trong trường. Khi mọi người đang nghỉ trưa, vắng người qua lại, Hải đã chụp khung cảnh của trường và có hành vi xúc phạm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trường học rồi đăng tải lên Facebook “Hùng Manh”.

Những hình ảnh Hải đăng tải trên Facebook gây bất bình trong nhân dân, nhiều người lên mạng xã hội truy tìm gắt gao tung tích của Hải. Biết điều này, Hải đã bỏ trốn và khóa Facebook “Hùng Manh”.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với VKSND tỉnh Nghệ An thu thập các video, hình ảnh, bài viết có nội dung chống Đảng, Nhà nước từ các Facebook cá nhân trên của Hải để quyết định trưng cầu giám định tại Sở TT&TT tỉnh Nghệ An.

Hội đồng giám định tập thể Sở TT&TT tỉnh Nghệ An kết luận các bài viết, hình ảnh, video được gửi giám định đều có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt thông tin và gây hoang mang trong nhân dân.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật để ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia…

Ngày 22-4, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hải về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuy nhiên, Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 31-5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hải.