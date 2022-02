Hơn 180 tỉ chăm lo tết Theo báo cáo của Thành ủy, từ ngày 31-1 (29 Tết) đến ngày 6-2 (mùng 6 Tết), đã ghi nhận 58 trường hợp mắc COVID-19; số trường hợp điều trị khỏi tại cơ sở y tế là 214 trường hợp; 29 trường hợp tử vong. Hiện có 601 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà và 188 F0 đang điều trị tại cơ sở y tế. Các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận 108 ca nhập viện mới. Giá cả thị trường tương đối ổn định, không có trường hợp tăng giá bất thường do găm hàng, thiếu nguồn cung. Sức mua của người tiêu dùng trong những ngày trước Tết tăng mạnh từ 50% đến 150% tùy theo mặt hàng, tuy nhiên, sức mua giảm từ 10% đến 20% so với cùng kỳ. TP tổ chức trao tặng quà của Chủ tịch nước cho 10.008 người có công với cách mạng với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng; thực hiện trợ cấp khó khăn Tết từ ngân sách TP với tổng số tiền 124 tỉ, tăng gần 13 tỉ so với năm 2021. Bên cạnh, các cấp, các ngành huy động các nguồn lực xã hội trao tặng 102.772 phần quà và 200 tấn gạo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 40 tỉ... Từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 6 Tết, khách tham quan du lịch trên địa bàn TP ước khoảng 196.520 lượt người; các cơ sở lưu trú phục vụ trên 27.000 lượt người; tổng doanh thu du lịch ước đạt 44,8 tỉ...