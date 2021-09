Đó là phát biểu của ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TP Thủ Đức trong 7 ngày (từ 16 đến 22-9), chiều 23-9.



Bí thư Thànhh uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Web Thành uỷ TP.HCM

Ông Nên đánh giá TP Thủ Đức đã nỗ lực, cố gắng và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cho TP.HCM có thêm một địa phương cơ bản kiểm soát được dịch bệnh theo tiêu chí của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, ông cũng nêu lên một số hạn chế như công tác an sinh xã hội. Do vậy, ông yêu cầu TP Thủ Đức tiếp tục tập trung hơn, thực hiện công tác an sinh xã hội một cách công khai, minh bạch và không để xảy ra sót lọt cũng như không hỗ trợ trùng lắp.

“Chúng ta không thể tiếp tục kéo dài giãn cách nghiêm ngặt mà cần phải từng bước mở dần, thích ứng an toàn để kinh tế phục hồi và các hoạt động xã hội dần trở lại bình thường” - ông Nên nói.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM đồng tình với kế hoạch mở cửa trở lại của TP Thủ Đức. Ông cho rằng cần xây dựng các chiến lược y tế bài bản trong bình thường mới; chiến lược an sinh xã hội thì phải tính đến việc làm, chỗ ở cho công nhân, người lao động.

Theo ông Nên, khi công nhân lao động có việc làm thì gánh nặng an sinh sẽ giảm nhưng việc mở cửa các hoat động để người dân có việc làm thì phải tính đến chỗ ở an toàn với dịch bệnh. Vì vậy, ông yêu cầu TP Thủ Đức rà soát các khu vực nhà ở chật hẹp, không đảm bảo môi trường bảo vệ sức khỏe cho người dân và có kế hoạch kêu gọi đầu tư.

Đối với việc kiểm soát đi lại hiện nay trên địa bàn TP Thủ Đức, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng dù số lượng người được ra đường rất ít nhưng việc dừng xe quét mã QR vẫn tạo ra ùn ứ tại các chốt. Khi bước vào trạng thái bình thường mới, số người ra đường cao gấp nhiều lần hiện nay mà thực hiện giải pháp như vậy để kiểm tra “thẻ xanh COVID” là không ổn.

Theo ông Nên, hạn chế này của TP Thủ Đức cũng là vấn đề chung của TP.HCM. Vì vậy, ông đề nghị TP Thủ Đức nỗ lực có các sáng kiến, sáng tạo và thử nghiệm mô hình quản lý phù hợp trong thời kỳ bình thường mới, để có thể nhân rộng ra toàn TP.HCM.

Ngoài ra, ông cũng yêu cầu các ngành, các cấp phải hình dung được những tình huống phát sinh khi mở cửa trở lại để công tác quản lý, kiểm soát không tạo ra ùn ứ và đảm bảo các quyền đi lại, hoạt động giao thương, sinh hoạt… của người dân.

Trước đó, Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu, cho biết từ ngày 28-8 đến 21-9, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn giảm liên tục, gần nhất là tuần từ 15 đến 21-9, số ca mắc mới giảm liên tục so với 2 tuần liền kề và giảm hơn 69% so với tuần cao nhất trong đợt dịch.

Đến nay, tỉ lệ người trên 18 tuổi ở TP Thủ Đức đã tiêm ngừa mũi 1 đạt gần 99,6%; mũi 2 đạt 36,2%. Địa phương này phấn đấu đến ngày 30-9 sẽ có 100% người dân đã tiêm ngừa, 100% người dân là F0 đã khỏi bệnh trên địa bàn sẽ được cấp “thẻ xanh COVID” để thuận khi lợi tham gia các hoạt động xã hội.

Ông Hiếu cho biết hiện TP Thủ Đức đang xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế theo các giai đoạn cụ thể. Trong phục hồi có xác định lộ trình, lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên để nới lỏng dần từng bước; thí điểm khởi công lại các công trình dự án, trong đó có các dự án tư nhân trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng chống dịch… Riêng trong ngày 23-9, TP Thủ Đức đã tổ chức thi công trở lại 4 công trình trên địa bàn.