Khuya 10-7, lãnh đạo UBND quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đã ra quyết định giải toả các tổ dân phố thuộc khu phố 2,3, phường An Lạc từ 0 giờ ngày 11-7.

Gồm: tổ 31, 32 thuộc khu phố 2, đoạn đường Lê Tấn Bê; tổ 61, 62, 63, 64 thuộc khu phố 3 (khu chung cư Lê Thành A, Lê Thành B).



Quận Bình Tân gỡ phong toả một phần khu phố 2,3,4, phường An Lạc. Ảnh: LÊ THOA

Đồng thời, quận tiếp tục phong toả một phần khu phố 2,3,4 cho đến khi có quyết định mới.

UBND quận Bình Tân cũng giao UBND phường An Lạc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo công tác phòng, chống dịch, cũng như vấn đề an ninh, trật tự tại khu vực này. Thông báo cho các cá nhân, tổ chức có liên quan tại các tổ dân phố được giải tỏa thuộc khu phố 2,3, phường An Lạc để thực hiện.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 20-6, quận Bình Tân đã thiết lập vùng phong toả để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với ba khu phố 2,3,4 thuộc phường An Lạc trong vòng 14 ngày.

Sau khi kết thúc đợt phong toả, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận Bình Tân đã quyết định tiếp tục thiết lập vùng phong toả tại khu phố 2,3,4 của phường An Lạc, để xét nghiệm tầm soát, truy tìm các F0 và tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch.

Thời gian thực hiện là 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 4-7. Sau đó, tùy vào diễn biến của dịch, quận sẽ quyết định gỡ bỏ phong tỏa trước thời hạn đối với những khu vực cụ thể.