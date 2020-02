Bình Tân lập 130 tổ giám sát 1.029 người về từ vùng dịch

Theo UBND quận Bình Tân, tính đến ngày 11-2, quận đã tiếp nhận và theo dõi 1.029 trường hợp đến từ vùng dịch. Trong đó có 116 trường hợp do trung tâm kiểm soát bệnh tật chuyển đến, 299 trường hợp do công an quận điều tra, theo dõi chuyển sang và 614 trường hợp là chuyên gia tại Công ty Pouyuen.

Hiện các trường hợp này đang cách ly tại Công ty Pouyuen và nơi cư trú do địa phương quản lý.



UBND quận Bình Tân đo nhiệt độ người dân khi vào làm thủ tục. Ảnh: L.THOA

Ngoài ra, quận Bình Tân cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu điều trị cách ly thuộc các bệnh viện trên địa bàn quận trong trường hợp dịch bệnh xảy ra, với 110 giường bệnh tại BV quận Bình Tân, BV Triều An, BV Gia An, BV Quốc tế City.

Quận cũng đã thành lập một khu cách ly tập trung khác với khoảng 100 giường.

Tính đến cùng ngày, trên địa bàn quận Bình Tân chưa phát hiện ca bệnh nghi ngờ nhiễm virus Corona hoặc ca bệnh dương tính với nCoV.

Trao đổi với PLO, ông Đỗ Đình Thiện, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết quận đã tìm nhiều cách để quản lý chặt những người về từ vùng dịch đang được cách ly tại nơi cư trú.

Nếu người đang cách ly tại nhà không chấp hành thì quận sẽ xem xét đưa vào cách ly tại khu cách ly tập trung.