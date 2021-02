Bộ Công an bắt Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM

Ngày 8-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP.HCM.



Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Võ Thị Chinh Nga, Phó Giám đốc BV; ông Phí Duy Tiến, nguyên Phó Giám đốc BV và ông Nguyễn Quốc Toản, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức BV.

Cả ba bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Sau khi cơ quan CSĐT ra các quyết định trên, VKSND tối cao đã phê chuẩn.