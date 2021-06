Ngày 28-6, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2021.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo, sáu tháng đầu năm 2021, tội phạm hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh giảm năm vụ, đã điều tra làm rõ 94 vụ liên quan 141 người. Các lực lượng đã đấu tranh, bắt giữ tăng 40 vụ, liên quan 249 người có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.



Trong công tác triển khai, tính đến hết tháng 11-2020, Công an các địa phương đã hoàn thành thu thập 100% phiếu DC01 đối với nhân khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh. Đến nay Công an toàn tỉnh đã rà soát, cập nhật và làm sạch được trên 2,5 triệu dữ liệu. Trong công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, Công an tỉnh đã xuất sắc vượt chỉ tiêu trước 17 ngày với trên 870.000 hồ sơ.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh An Giang đã đạt được. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh An Giang cần tiếp tục có giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm; kiên quyết xử lý việc “dung túng”, “làm ngơ” trước hoạt động của tội phạm…



Tại hội nghị Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá chuyên án đánh bạc (bằng hình thức lô đề) ngày 5-6.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cũng trao thưởng nóng 50 triệu đồng cho Công an tỉnh An Giang vì thành tích xuất sắc trong chuyên án này.





Dịp này, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Bộ Công an, Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng. Công an tỉnh An Giang cũng đã trao quyết định tặng 100 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho cán bộ chiến sĩ khó khăn về nhà ở.