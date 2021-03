Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp vừa họp Phiên thứ ba để rà soát, kiểm điểm, đánh giá toàn diện công tác mà Tiểu ban đã triển khai ở Phiên họp thứ hai (ngày 4-2) và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.



Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực báo cáo kết quả công tác về bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử.

Theo tướng Xô, sau khi Chủ tịch Quốc hội ra Nghị quyết công bố Ngày bầu cử (23-5), Tiểu ban đã xây dựng, triển khai nhiều Kế hoạch, Phương án, Điện chỉ đạo bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho quá trình chuẩn bị của cuộc bầu cử... Đến nay, công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, góp phần bảo đảm phù hợp với diễn biến tình hình thực tiễn.

Phát biểu, Thứ trưởng Lương Tam Quang chỉ đạo các thành viên Tiểu ban và Công an các đơn vị, địa phương cần quyết liệt, khẩn trương triển khai các mặt công tác công an bảo đảm an ninh, trật tự trên phạm vi cả nước, tạo tiền đề vững chắc để cuộc bầu cử đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chủ động bám sát 16 mốc thời gian cuộc bầu cử, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất.

Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở mọi âm mưu, ý đồ xấu, nhằm phá hoại cuộc bầu cử; từ đó kịp thời đấu tranh, ngăn chặn bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Ngành công an thực hiện cao điểm về phòng, chống tội phạm, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm hình sự, ma túy trong quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, nhất là ngày diễn ra cuộc bầu cử.