Bộ Ngoại giao nói về thông tin Ấn Độ bán tên lửa cho Việt Nam

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 14-1, trước đề cập của phóng viên về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và cho biết truyền thông Ấn Độ sau cuộc trò chuyện này đưa tin New Delhi có thể sẽ bán tên lửa cho Việt Nam.



Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: VT

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Trong cuộc điện đàm gần đây giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai bên trao đổi rất nhiều vấn đề liên quan tới các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.

“Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng chỉ là một trong các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ"- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Trước đó, chiều 21-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì Hội đàm cấp cao trực tuyến Việt Nam - Ấn Độ.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác quốc phòng và an ninh là một trụ cột trong quan hệ song phương; nhất trí tiếp tục thúc đẩy, phát huy các cơ chế tham vấn, đối thoại, mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng, huấn luyện và phối hợp trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đẩy mạnh hợp tác ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Hai Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh UNCLOS là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương, đồng thời kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.