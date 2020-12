Bộ trưởng Công an: Có 14.000 người xuất nhập cảnh trái phép

Có khoảng 70.000 người Việt Nam được đưa về nước và vẫn còn hàng trăm nghìn người ở nước ngoài muốn về quê hương đón Tết.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết như thế tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, sáng 29-12.



Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, tình trạng xuất nhập cảnh bất hợp pháp diễn biến phức tạp. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm người xuất nhập cảnh trái phép.

Tính từ đầu năm, đã có khoảng 14.000 người xuất nhập cảnh bất hợp pháp, gây khó khăn rất lớn cho các lực lượng trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Đánh giá dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cần tập trung quản lý, xử lý tốt vấn đề này. Đặc biệt là trong bối cảnh dịp Tết sắp tới, nhu cầu người Việt Nam ở hải ngoại về nước rất lớn.

“Chúng tôi đang xử lý việc này rất vất vả. Nếu không tỉnh táo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch, bảo đảm an ninh, an toàn phát triển kinh tế xã hội” - ông Tô Lâm nói.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, theo thống kê đã có khoảng 70.000 người Việt Nam được đưa về nước và vẫn còn hàng trăm nghìn người ở nước ngoài muốn về nước. Số lượng này tăng lên rất lớn dịp cuối năm.

“Đời sống của bà con trong vùng dịch ở nước ngoài rất khó khăn nên họ có nguyện vọng được về quê dịp Tết. Số lao động người Việt ở Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc rất lớn, hàng trăm nghìn người. Còn lượng người về Việt Nam từ Trung Quốc và Campuchia bằng đường bộ cũng rất lớn” – ông nói.

Do đó, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị cần lên phương án đón bà con về nước an toàn cũng như bảo đảm an ninh an toàn cho xã hội.

Ngoài vấn đề này, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị cần tập trung phòng chống tội phạm trong thời gian tới, cụ thể cần làm giảm tội phạm hình sự. Trong năm 2020, số vụ phạm tội hình sự đã giảm 6,8% so với 2019, thực tế nhiều địa phương cả ngày không có vụ phạm pháp hình sự nào.

“Năm 2021, chúng tôi cũng đăng ký với Quốc hội và Chính phủ giảm thêm 5% số vụ phạm pháp hình sự. Đề nghị các ngành các cấp cùng vào cuộc. Lực lượng công an sẽ quản lý đối tượng, vũ khí, gần dân hơn để giải quyết từ cơ sở” - Bộ trưởng Tô Lâm nói.