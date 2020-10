Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư cho gia đình 1 công an hy sinh vì lũ

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có thư thăm hỏi gia đình Đại úy Trương Văn Thắng, cán bộ Công an xã Hướng Việt (Hướng Hóa, Quảng Trị) hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, ứng cứu nhân dân tại địa bàn cơ sở.



Trước đó, ngày 17-10, trong lúc thực hiện công tác cứu hộ tại cầu tràn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoàn công tác gồm nhiều người bị nước lũ cuốn. Trong đó, Đại uý Thắng hy sinh, chủ tịch UBND xã và một phó bí thư Đảng ủy xã Hướng Việt bị thương, bốn người khác mất liên lạc.

Trong thư, Bộ trưởng Công an khẳng định sự hy sinh của Đại úy Trương Văn Thắng thể hiện tinh thần, phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân quên mình”.

Đây là tổn thất to lớn đối với gia đình Đại úy Thắng, lực lượng CAND nói chung và của Công an tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương nói riêng.

Bộ trưởng biểu dương tinh thần anh dũng của Đại úy Thắng; bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những đau thương, mất mát; gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn, tri ân tới gia đình đại úy, đồng thời chia sẻ những khó khăn, thử thách trong thực thi nhiệm vụ của lực lượng Công an cơ sở, Công an tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung…

Bộ trưởng đề nghị Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình Đại úy Trương Văn Thắng; phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tang lễ chu đáo, trọng thể theo đúng nghi thức Công an nhân dân cho Đại úy Trương Văn Thắng.

Trong mấy ngày tới, dự báo tiếp tục còn mưa lũ tại địa phương, Bộ trưởng đề nghị lực lượng Công an Quảng Trị phối hợp với chính quyền, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì bảo đảm tốt an ninh, trật tự tại địa phương, chủ động nắm tình hình, tổ chức sơ tán, sẵn sàng cứu trợ nhân dân.