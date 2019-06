Bộ trưởng Tô Lâm nói về đường dây xăng giả của Trịnh Sướng

Liên quan đến việc Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá đường dây buôn bán xăng giả cực lớn, sáng 7-6, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng, Bộ Công an Tô Lâm đã có những chia sẻ với báo chí.



Bộ trưởng Tô Lâm nói phải điều tra đến cùng các vụ buôn bán xăng giả.

“Qua vụ việc như vừa rồi thì có rất nhiều kinh nghiệm được rút ra, đây là những kết quả bước đầu của cơ quan công an, nhưng chắc chắn những kiểu dạng làm ăn phi pháp như vậy còn rất nhiều, rất phức tạp.

Kết quả điều tra là cả một quá trình, rất gian nan và khó khăn, trải dài trên một địa bàn rất rộng, thời gian không phải mới bắt đầu gần đây mà việc phát hiện rất khó. Anh em cũng đã rất cố gắng”, Bộ trưởng Tô Lâm nhận định. Ông cũng cho hay từ trước đến nay rất nhiều người dân hỏi rằng tại sao ô tô, xe máy đang đi trên đường lại tự nhiên bốc cháy, động cơ máy móc hỏng.

Liên quan đến vấn đề mở rộng chuyên án và công bố danh sách 24 cửa hàng xăng đã lấy nguồn giả, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng về danh sách các cửa hàng xăng lấy nguồn xăng giả từ doanh nghiệp hiện cơ quan điều tra đang làm rõ.

“Có thể là họ móc nối thông đồng nhưng cũng có thể là vô tình, chủ cây xăng không biết những thông tin về việc xăng giả. Việc vi phạm pháp luật tới đây sẽ làm rõ và truy cứu tới cùng”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Trước đó, vào sáng 6-6, Công an tỉnh Đắk Nông họp báo thông tin vụ án sản xuất và buôn bán xăng dầu giả. Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả đối với ông Trịnh Sướng (Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và 23 người khác.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng làm xăng giả dùng xăng nền A95 trộn với các dung môi, chất tạo màu hoặc dung môi trộn với chất kích RON, tạo màu để ra các loại xăng dầu giả.

Cụ thể, họ mua dung môi này về pha trộn với xăng A95 với tỉ lệ 30-50% và cùng với một chất tạo màu vàng để sản xuất xăng A95 giả. Cách thứ 2 là dùng dung môi trộn với tỉ lệ xăng nền A95 (tỉ lệ nhỏ) và chất kích RON, chất tạo màu xanh để tạo hợp chất xăng A95 giả.

Một loại nữa là dùng 35% dung môi, 40% xăng nền A95 và còn lại là các chất kích RON, tạo màu khác để sản xuất xăng E5 giả. Tất cả các phương thức này, các đối tượng đều sử dụng xăng nền để trộn với dung môi, chất kích RON, tạo màu để sản xuất xăng giả.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, từ ngày 1-1-2017 đến nay, số tiền đường dây này mua dung môi là 3000 tỉ đồng. Trung bình mỗi tháng họ đưa ra thị trường tiêu thụ 6 triệu lít xăng giả.