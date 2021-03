Các cơ quan trung ương giới thiệu 205 người ứng cử ĐBQH

Nhiều tỉnh, thành hiệp thương lần 2 thông qua danh sách ứng cử

Ngày 18-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành: TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Tháp… đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tại TP.HCM, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết đã tiếp nhận được 52 bộ hồ sơ và danh sách trích ngang người ứng cử ĐBQH, trong đó có 36 hồ sơ do các đơn vị giới thiệu và 16 hồ sơ tự ứng cử. Tuy nhiên, đến chiều 17-3, đã có một người tự ứng cử rút đơn. Do vậy, chỉ còn 51 bộ hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận từ Ủy ban Bầu cử TP.HCM 172 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TP. Trong đó có 159 hồ sơ được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và 13 hồ sơ xin tự ứng cử. Tại TP Hà Nội, có 188 người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử ĐB HĐND TP Hà Nội. Trong đó có 185 hồ sơ, danh sách người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và ba hồ sơ, danh sách người tự ứng cử. Tại Bình Dương, có 16 người ứng cử ĐBQH (có hai người tự ứng cử); 121 người ứng cử ĐB HĐND tỉnh khóa X (có bốn người tự ứng cử). Tại Đồng Tháp, có 11 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, trong đó có ba người tái cử; 101 hồ sơ giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND tỉnh, trong đó tái cử là 27 người, một người tự ứng cử. Còn tại An Giang, tính đến 17 giờ ngày 14-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 15 hồ sơ của người ứng cử ĐBQH và 110 hồ sơ của người ứng cử ĐB HĐND tỉnh, trong đó một trường hợp tự ứng cử ĐBQH, hai trường hợp tự ứng cử ĐB HĐND. Tại TP Cần Thơ, Ủy ban Bầu cử TP đã tiếp nhận 15 hồ sơ ứng cử ĐBQH (có hai người tự ứng cử), 108 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TP (có hai người tự ứng cử). NHÓM PV