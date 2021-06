Ngày 8-6, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ký quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ TP Hà Tĩnh để phòng chống dịch COVID-19.



BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang được phong tỏa bởi có một cán bộ bệnh viện dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Đ.LAM

Nhà nhà đóng cửa

Theo quyết định trên, tỉnh Hà Tĩnh cách ly y tế toàn bộ TP Hà Tĩnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. “Thời gian cách ly từ 12 giờ trưa 8-6-2021 cho đến khi có quyết định tiếp theo!” -quyết định nêu rõ.

Cũng theo quyết định trên, phạm vi cách ly là toàn bộ TP Hà Tĩnh gồm 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình) với tổng số hơn 24.700 hộ gia đình, hơn 100.000 nhân khẩu.

Việc thực hiện cách ly theo nguyên tắc: Gia đình cách ly với gia đình; thôn, tổ dân phố cách ly với thôn, tổ dân phố; xã, phường cách ly với xã, phường.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết như sau: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại cơ quan công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, mua hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động. Mọi người phải thực hiện nghiêm giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp, không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

“Toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng” - bản quyết định nêu rõ.



Quân khu 4 điều xe đặc chủng phun khử trùng trong TP Hà Tĩnh.







Công an TP Hà Tĩnh đã lập chốt kiểm soát chặn các cửa ra, vào TP Hà Tĩnh. Ảnh: Đ.LAM

Nghệ An chi viện Hà Tĩnh Ngay trong ngày 8-6, khi dịch bùng phát, gặp khó khăn, lãnh đạo tỉnh và ngành y tế Nghệ An đã có các cuộc trao đổi và hành động để hỗ trợ Hà Tĩnh. Cụ thể, BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An ngoài hỗ trợ nhân lực còn hỗ trợ cho Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh 100 triệu đồng, 300 bộ quần áo xanh phòng dịch, 1.000 khẩu trang y tế, 1.000 găng tay, 50 bộ kính màng chắn chống giọt bắn.

Mở 125 điểm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Cuối chiều 8-6, các con đường ở TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) vắng bóng người đi lại, các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu… đều đã đóng kín cửa.

Các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã chuyển sang trạng thái làm việc phân công, chia các ca trực và khuyến khích các công chức làm việc online.

Tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ trực thường xuyên tại sảnh vào để hướng dẫn, hạn chế số lượng người vào giao dịch trong trung tâm không quá 20 người/đợt. Đồng thời, thông báo, hướng dẫn người dân, công ty nộp hồ sơ trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để hạn chế tiếp xúc.

Trong ngày 8-6, ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, đã ký công văn về việc khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn toàn TP Hà Tĩnh. Theo đó, mỗi hộ gia đình chỉ lấy mẫu một người có tiền sử tiếp xúc nhiều hơn so với các thành viên khác. Cơ quan chức năng sắp xếp thời gian lấy mẫu cho từng tổ để đảm bảo giãn cách. Dự kiến có 125 điểm lấy mẫu trên địa bàn TP Hà Tĩnh, mỗi điểm có 3-4 cán bộ y tế. Thời gian lấy mẫu hoàn thành trước 12 giờ ngày 10-6.

Ngay trong ngày 8-6, bộ đội hóa học Quân khu 4 đã điều động bốn xe đặc chủng cùng 27 cán bộ, chiến sĩ tiến hành phun khử khuẩn nhiều tuyến đường trong TP Hà Tĩnh và BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Nghệ An dừng xe đi/về Hà Tĩnh, lập chốt cầu Bến Thủy



Tại Nghệ An, do lo sợ dịch từ Hà Tĩnh lây sang, chủ tịch UBND tỉnh này, ông Nguyễn Đức Trung, đã yêu cầu từ ngày 8-6, tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách xuất phát từ tỉnh Nghệ An đến tỉnh Hà Tĩnh (và ngược lại). Cạnh đó, tại Nghệ An tạm dừng hoạt động các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, quán cà phê, cắt tóc, gội đầu, cơ sở thẩm mỹ trên các địa bàn: TP Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành lập năm chốt tại cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2, cầu Yên Xuân, cầu Cửa Hội và tại xã Nam Kim (giáp với huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) để kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Công an các địa phương đã bố trí cán bộ chiến sĩ và huy động phương tiện, trang thiết bị để túc trực 24/24 giờ. Tại điểm chốt, người và phương tiện qua lại đều phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn theo quy định.

Tỉnh Nghệ An cũng đã họp khẩn điều động đội quân tình nguyện gồm 52 người sang hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, cán bộ BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An có 50 kỹ thuật viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.•