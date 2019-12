Cần Thơ trình phương án sáp nhập 3 phường ở quận Ninh Kiều

Ngày 23-12, UBND TP Cần Thơ đã ký tờ trình về việc trình HĐND TP biểu quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ trong giai đoạn 2019-2021.



Đầu đại lộ Hòa Bình có một bên đường thuộc phường Tân An và một bên đường thuộc phường An Hội. Ảnh: NN

Theo tờ trình, đối chiếu với thực trạng các đơn vị hành chính trên địa bàn TP với các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định thì TP Cần Thơ có hai đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số nên thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021. Hai phường đó là An Hội (diện tích 0,34 Km2, dân số 6.464 người) và Tân An (diện tích 0,56 Km2 và dân số 5.203 người).

Cũng theo tờ trình, sau khi UBND TP ban hành phương án sắp xếp là sáp nhập hai phường Tân An và An Hội, dự kiến lấy tên mới là phường Tân An, đã gửi Bộ Nội vụ thẩm định. Sau khi thẩm định, Bộ Nội vụ cho rằng đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp có diện tích tự nhiên quá nhỏ (0,9 Km2), chỉ đạt 16,36% so với quy định và chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số theo quy định. Bộ Nội vụ đề nghị UBND TP chỉ đạo rà soát, khảo sát cụ thể để xem xét, sắp xếp thêm đơn vị hành chính cùng cấp liền kề, đảm bảo đúng theo quy định.

Trên cơ sở đó, UBND TP chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp UBND quận Ninh Kiều và các cơ quan liên quan rà soát, sáp nhập thêm đơn vị hành chính cùng cấp liền kề là phường An Lạc. Sau đó, UBND TP đã trình phương án sắp xếp ba phường Tân An, An Hội và An Lạc để thành lập phường mới dự kiến đặt tên là Tân An. Phương án này được Bộ Nội vụ thống nhất.

Theo tờ trình, phương án sáp nhập ba phường nêu trên thành phường mới có tổng diện tích là 1,37 Km2 và dân số trung bình là gần 22.000 người. Phường mới giáp các phường Cái Khế, Xuân Khánh, An Cư, An Lạc, Thới Bình (quận Ninh Kiều) và Hưng Phú (quận Cái Răng).

Lý do đặt tên phường Tân An vì địa danh Tân An đã có lịch sử hình thành lâu đời, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển TP Cần Thơ qua nhiều thời kỳ lịch sử. Địa danh Tân An có đặc điểm gắn liền với truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời của người dân Cần Thơ, được nhân dân cả nước cũng như du khách quốc tế biết đến, với nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như bến Ninh Kiều, chợ cổ Cần Thơ, di tích Khám Lớn, chùa Ông…

Ngoài ra, phường Tân An có vị trí kết nối với các trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, xã hội, thương mại và dịch vụ của TP, là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan Trung ương và chính quyền của TP.

Kết quả có hơn 98% cử tri trên ba phường đồng ý phương án sắp xếp phường mới nêu trên.