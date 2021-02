Ngày 2-2, Tiểu ban An ninh trật tự (Tiểu ban) đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng tổ chức phiên họp tổng kết.



Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thường trực Tiểu ban, cho biết Bộ Công an đã huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công Đại hội. Đặc biệt, cơ quan này phân công tới ba lãnh đạo Bộ Công an tham gia lãnh đạo Tiểu ban để tập trung chỉ huy, chỉ đạo mọi công tác liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự Đại hội.

Trước và trong những ngày diễn ra Đại hội, Tiểu ban thiết lập và duy trì hiệu quả Trung tâm Chỉ huy tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; chủ động rà soát, thống kê, phân loại, tham mưu giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành "điểm nóng"; tổ chức đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa âm mưu, hoạt động chống phá của số đối tượng phản động, chống đối; ngăn chặn, làm giảm khoảng 80% số lượng thông tin xấu độc, tuyên truyền chống phá Đại hội…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Phó trưởng Tiểu ban, đề cập những kết quả mà lực lượng công an đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cho Đại hội, trong đó đề cập đến ba hình ảnh mà các đại biểu đặc biệt quan tâm tại Đại hội lần này.

Thứ nhất, so với Đại hội XII, thông tin xấu độc trên mạng xã hội giảm tối đa, lực lượng công an đã rất chủ động và ngăn chặn rất hiệu quả. Thứ hai, hình ảnh lực lượng CSGT, nhất là nữ CSGT tham gia dẫn đoàn rất duyên dáng và chuyên nghiệp. Thứ ba, Bộ Công an đã kịp thời triển khai cấp hơn 1.400 CCCD (gắn chip điện tử - PV) vào đúng ngày khai mạc Đại hội, khiến đại biểu rất ấn tượng.

Thứ trưởng Ngọc cho biết sau khi bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá rất cao về công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng CAND.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban, nêu 10 nguyên nhân của những thành công mà lực lượng CAND đạt được.

Cùng với đó, Thứ trưởng Nam đề nghị công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở các kết quả đã làm được tiếp tục rà soát các kế hoạch, phương án và bổ sung các nhiệm vụ, công việc để thực hiện cho thật tốt từ nay đến Tết Nguyên đán; trước hết là chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội, các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng…