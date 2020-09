Chiều nay, bão đổ bộ Quảng Bình - Quảng Nam

Vào 16 giờ ngày 17-9, bão số 5 đã vào đến vùng biển phía nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Bão vẫn tiếp tục mạnh lên, không đổi hướng và di chuyển nhanh.



Nguy cơ lũ quét, sạt lở

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo đến sáng nay (18-9), tâm bão số 5 còn cách Đà Nẵng khoảng 220 km, cách Quảng Trị khoảng 300 km, cách Quảng Bình khoảng 400 km. Cường độ bão mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 13. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12.

Tại cuộc họp ứng phó bão số 5 của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai vào sáng 17-9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đánh giá bão số 5 di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 vào ngày 18-9. Thời điểm bão đổ bộ đất liền sẽ vào khoảng từ 13 đến 16 giờ ngày 18-9, khi đó ranh thủy triều đạt mức cao nhất trong tháng với mức dâng 1,5-1,6 m.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 17-9 đến đêm 18-9, ở Trung bộ sẽ xảy ra mưa rất lớn trong thời gian ngắn. Lũ cao nhất có khả năng lên báo động 2 ở các tỉnh Trung bộ kèm theo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất.

Đáng lưu ý, báo cáo của bộ đội biên phòng cho biết tính đến chiều 17-9 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 58.345 phương tiện biết diễn biến và vùng ảnh hưởng của bão số 5, tuy nhiên vẫn còn 230 tàu/1.591 người lao động còn hoạt động trong khu vực nguy hiểm. Các phương tiện đã nắm được thông tin bão số 5 và đang di chuyển về bờ hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Để chủ động phòng, chống thiệt hại do bão số 5, các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng đã lên kế hoạch sơ tán cho gần 1,2 triệu người dân với kịch bản bão cấp 10-11. Quân khu 4, Quân khu 5, lực lượng biên phòng duy trì gần 257.000 cán bộ, chiến sĩ và 2.611 phương tiện các loại để kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi bão đổ bộ.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã yêu cầu 12 tỉnh, TP ven biển, đặc biệt là năm tỉnh trọng điểm chịu ảnh hưởng của bão cần đặc biệt chú ý, thực hiện nghiêm theo công điện của Thủ tướng Chính phủ.



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị thị sát tình hình phòng, chống bão số 5. Ảnh: VGP



Ngư dân quận Sơn Trà (Đà Nẵng) thu dọn ngư cụ từ thuyền vào bờ tránh bão. Ảnh: Bùi TOÀN



Tàu thuyền vào neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang.Ảnh: BÙI TOÀN

Phó thủ tướng trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó bão

Bão số 5 được đánh giá là cơn bão có cường độ mạnh, di chuyển nhanh với mức độ rủi ro thiên tai cấp độ 4 khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp. Trưa 17-9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị thị sát tình hình phòng, chống bão số 5.

Tại Thừa Thiên-Huế, thông tin từ lãnh đạo UBND tỉnh cho biết đến chiều 17-9, tỉnh đã kêu gọi tất cả tàu thuyền vào neo đậu an toàn. Tỉnh có khoảng 28.100 hộ dân với trên 106.600 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 5 sẽ phải sơ tán tại chỗ hoặc sơ tán tập trung, dự kiến công việc này hoàn tất trước 19 giờ ngày 17-9. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã lên phương án đảm bảo an toàn thông tin liên lạc, an toàn điện lưới, dự trữ hàng hóa thiết yếu, quản lý an toàn các công trình hồ đập đang xây dựng.

Tại Quảng Trị, báo cáo của chủ tịch UBND tỉnh này cũng cho biết đã có hơn 2.000 tàu cá vào neo đậu tại khu tránh trú bão xã Triệu An (huyện Triệu Phong), còn 29 tàu sẽ được tiếp tục gọi vào bờ sau đó. Công tác sơ tán dân tránh bão cũng được tỉnh cho biết sẽ hoàn thành trước 20 giờ ngày 17-9.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác chủ động chuẩn bị của tỉnh Thừa Thiên-Huế để sẵn sàng ứng phó với bão số 5. Những ngày qua, các địa phương trong khu vực đã rất chủ động trong chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Thừa Thiên- Huế, tỉnh Quảng Trị và các địa phương khu vực miền Trung, nhất là các địa phương trong vùng dự kiến tâm bão đổ bộ trực tiếp tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến để kịp thời chỉ đạo, triển khai tốt công tác ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân theo chỉ đạo tại công điện của Thủ tướng Chính phủ.