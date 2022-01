Sáng 24-1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác Quốc hội đã thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai; tặng quà tết lực lượng vũ trang, lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, gia đình chính sách, công nhân, người lao động, hộ nghèo, hộ khó khăn.



Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong năm 2021. Trong bối cảnh dịch COVID-19, Đồng Nai đã triển khai nhiều giải pháp về thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: quochoi.vn

Công tác an ninh quốc phòng được giữ vững. Các lĩnh vực văn hoá, thể thao, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Trong đợt dịch lần thứ tư, Đồng Nai đã chi trả gần 2.400 tỉ đồng hỗ trợ lao động tự do, lao động tạm hoãn hợp đồng, lao động ngừng việc trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chuẩn bị đón Tết nguyên đán Nhâm Dần, Đồng Nai đã ban hành quyết định hỗ trợ cho người hưởng lương hưu, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các trung tâm công tác xã hội, công nhân lao động... với tổng số tiền trên 106 tỉ đồng.

Đồng Nai là địa bàn tập trung đông công nhân, lao động, do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành tỉnh Đồng Nai tập trung rà soát, có chính sách hỗ trợ thiết thực đối với công nhân, người lao động, nhất là những người ở lại Đồng Nai đón tết, để ai cũng được đón tết an toàn, đầm ấm, bình an.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết năm 2022 dự báo kinh tế đất nước vẫn còn đối diện nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng tỉnh Đồng Nai với truyền thống tốt đẹp sẽ kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch tiếp tục giữ vững bản lĩnh cách mạng, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19...

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã trao hơn 500 phần quà Tết tặng lực lượng vũ trang, lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, công nhân, người lao động khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.