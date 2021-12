Ngày 21-12, dư luận ở Nghệ An xôn xao khi trợ lý tài chính Công ty Việt Á khai báo “chi tiền cho… CDC Nghệ An".

Cụ thể, ngày 20-12, trả lời phỏng vấn trên truyền hình về thủ đoạn chi tiền ngoài hợp đồng của Công ty Việt Á, Phan Tôn Noel Thảo (trợ lý tài chính Công ty Việt Á) khai báo: “Tham gia cùng công ty chi tiền cho các đơn vị”.

Thảo nói: CDC Hải Dương ạ, CDC Nghệ An và các bệnh viện. Thảo cũng trả lời chi tiền là các đơn hàng mua bán với các trung tâm và bệnh viện mua bán kit test COVID-19 và thiết bị y tế.



Cổng trụ sở CDC Nghệ An.

Chiều 21-12, trả lời câu hỏi CDC Nghệ An có nhận tiền hay không?, ông Nguyễn Văn Định- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An cho biết: “Giám đốc CDC khẳng định chưa bao giờ nhận khoản hỗ trợ nào từ Công ty Việt Á cả. Liên quan đến thông tin như thế hiện Công an tỉnh Nghệ An đang vào cuộc để nắm tình hình. Bản thân CDC Nghệ An cũng đang rà soát, khi có thông tin sẽ trao đổi sau”.

“Về mặt lãnh đạo CDC thì khẳng định là không có nhận khoản nào của Việt Á cả đâu”- ông Định tiếp tục khẳng định.

Như đã đưa tin, Từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, CDC Nghệ An đã mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất hết 60 tỉ đồng để phục vụ công tác chống dịch. Trong đó, mua của Công ty Việt Á khoảng 28 tỉ đồng, số còn lại mua của các đơn vị khác.

Cụ thể Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An mua của Công ty Việt Á chia làm 4 gói thầu thì có 2 gói chỉ định thầu trị giá hơn 18,5 tỉ đồng. Gói chỉ định thầu đầu tiên là ngày 15-7 với hơn 5 tỉ đồng, được mua với giá 470 ngàn đồng/1 bộ kit xét nghiệm COVID-19. Gói chỉ định thầu thứ hai hơn 13 tỉ đồng vào ngày 31-10, mua với giá 367 ngàn đồng/1 bộ kit xét nghiệm COVID-19.



Đầu tháng 7-2021, CDC Nghệ An niêm yết giá xét nghiệm COVID-19 tự nguyện, mẫu đơn 734 ngàn đồng mẫu, mẫu gộp 311 ngàn đồng/mẫu.

Giám đốc CDC Nghệ An khẳng định, việc mua sắp vật tư y tế, sinh phẩm của Công ty Việt Á và các công ty đơn vị khác đúng thủ tục, đúng quy trình. Theo ông Định: “Thời điểm gói chỉ định thầu cuối cùng, trong khi nhiều tỉnh khác vẫn mua của công ty này với giá 470 ngàn đồng/bộ test PCR thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An mua được với giá chỉ 367.500 đồng”.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cũng cho biết, đang kiểm tra và rà soát những cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Như PLO đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán virus xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (gọi tắt là kit xét nghiệm COVID-19) xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương.

Căn cứ kết quả điều tra, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 người về tội danh nêu trên, trong đó có ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương.

Tính đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỉ đồng.