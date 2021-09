Các chiến sĩ công an cùng Ban Dân vận TP đã đến thăm và tặng quà cho gia đình chị Hồ Thị Như Hường ở xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè có hai con nhỏ khuyết tật và mẹ già yếu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Được biết gia đình chị Hồ Thị Như Hường có mẹ già ngoài 90 tuổi, chồng mất được ba năm, hai đứa con trai thì bị khiếm khuyết từ nhỏ nên chỉ còn chị là trụ cột chính.

"Từ tháng 5 khi dịch COVID-19 bùng phát, công việc bị tạm dừng, tôi phải ở nhà và không có thu nhập trong nhiều tháng qua. Cuộc sống của gia đình tôi gần như kiệt quệ, món quà này tuy không lớn nhưng phần nào giúp mẹ con tôi sống qua ngày. Tôi rất cảm ơn tấm lòng của các đoàn thể, mạnh thường quân" - chị Hường xúc động nói.





Một gia đình có trẻ khuyết tật nhận quà từ lực lượng Công an TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo Đại úy Đặng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM: "Bản thân tôi khi xuống thăm từng hộ dân mới cảm nhận sâu sắc được những khó khăn mà họ đã phải trải qua trong những ngày dịch này.

Các gia đình có trẻ em khuyết tật, mồ côi ngày thường vốn đã khó khăn, nay dịch COVID bùng phát càng khiến cuộc sống các em vất vả hơn nhiều. Những phần quà có giá trị không lớn nhưng cũng sẽ giúp đỡ được phần nào cho cuộc sống hiện nay cho các em".





Đại úy Đặng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM gửi những phần quà yêu thương đến với các em có hoàn cảnh khó khăn ở TP Thủ Đức. Ảnh: MINH TÂM

Cùng ngày, Đoàn đến thăm, tặng quà cho trẻ em khó khăn, mồ côi tại lớp học tình thương ở khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức và con em các gia đình công nhân nghèo ở đây.





Các chiến sĩ đi vào sâu trong ngõ hẻm để trao tận tay những phần quà cho các em. Ảnh: MINH TÂM



Niềm vui của người dân khi nhận được sự chăm lo của các cán bộ chiến sĩ công an. Ảnh:NGUYỆT NHI



Các em ríu rít chạy lại xem những món quà mà các chú công an gửi tặng. Ảnh: MINH TÂM



Cùng ngày, Ban Thường vụ Đoàn Công an TP đã vận động tặng 6 tấn rau củ quả cho các đơn vị như Bệnh viện Công an TP, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP, Trung tâm thể thao Công an TP... Ảnh: MINH TÂM

Đại úy Đặng Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM, cho biết đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm chăm lo cho các đối tượng là trẻ em mồ côi, người khuyết tật, trẻ em tại các khu trọ nghèo trên địa bàn.

Thông qua hoạt động này cũng giúp xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, chung sức cùng cộng đồng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP vừa thực hiện các hoạt động chăm lo cho người dân vượt qua đại dịch.