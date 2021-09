Sáng ngày 14-9, Công an Quận 12 tiếp tục phối hợp Uỷ ban Mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) quận 12 và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM) tổ chức Lễ phát động Chiến dịch giúp đỡ hộ nghèo trong các khu nhà thuê trọ trên địa bàn quận vượt qua đại dịch COVID-19 lần thứ 3.



Tại buổi lễ Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn- Phó Giám đốc Công an TP.HCM đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Công an quận 12 đã đạt được trong cao điểm phòng, chống Dịch COVID-19 vừa qua.



Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị trao tặng tận tay quà hỗ trợ người dân khó khăn trong đợt dịch. Ảnh: HT

Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh, quận 12 là một trong những địa bàn khá phức tạp về tình hình dịch COVID-19. Tuy nhiên Công an quận 12 lại là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc kiểm soát, tuần tra, chốt chặn khống chế, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đồng thời đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ rất kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Thiếu tướng cũng gửi lời cảm ơn đến Quận ủy - UBND - UBMTQ Quận 12, các đơn vị phối hợp và các mạnh thường quân đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, chung tay, góp sức cùng lực lượng Công an chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Theo Thượng tá Phạm Đình Ngọc- Trưởng Công an quận 12, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, thời gian dài nên nhiều gia đình lâm vào tình cảnh rất khó khăn, thiếu thốn, nên rất cần sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ từ chính quyền và cộng đồng.

Công an quận 12 đã phát động thi đua, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, thực phẩm thiết yếu đã tổ chức trao trên 36.100 phần quà với tổng kinh phí trên 8,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trên 41.200 lượt phòng, tương đương 15,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, các Đội nghiệp vụ và Công an 11 phường cũng đã chủ động tổ chức trao tặng hàng trăm ngàn phần quà là nhu yếu phẩm cần thiết đến người dân trên địa bàn.

Ngay sau Lễ phát động, 5.000 phần quà gồm gạo, mì gói, các loại rau, củ, quả tươi và một số nhu yếu phẩm cần thiết đã được chia đều cho 11 Đoàn công tác đến trực tiếp hỗ trợ người dân trên địa bàn 11 phường thuộc quận 12.