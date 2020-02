Công an quận Tân Bình thăm, tặng quà cho Mẹ VNAH ở Vĩnh Long

Theo thông lệ, cứ đến dịp đầu năm các bộ chiến sĩ công an quận Tân Bình lại tổ chức hoạt động về nguồn thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa cho cho những gia đình thương binh, liệt sĩ khó khăn.





Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng , Đội trưởng Điều tra tội phạm về ma túy, đại diện đội trao tặng quà cho má Nguyễn Thị Năm. Ảnh: MINH TÂM

Đến nhà mẹ VNAH Nguyễn Thị Năm tại xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đoàn công tác rất vui mừng khi thấy mẹ dù đã ở tuổi 92 nhưng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn.

Mẹ Nguyễn Thị Năm có 3 người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mẹ được tập thể cán bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) phía Nam nhận phụng dưỡng từ năm 1999.



Mẹ VNAH Nguyễn Thị Năm tại xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long xúc động khi các chiến sĩ công an đến thăm hỏi. Ảnh: MINH TÂM

Trong bầu không khí thân mật, đại diện đoàn công tác, Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng (Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an quận Tân Bình) đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của Mẹ Nguyễn Thị Năm.

Ông bày tỏ tri ân sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của Mẹ và người thân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.



Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng trò chuyện cùng má Năm về những kỷ niệm thời kháng chiến. Ảnh: MINH TÂM

“Mong rằng qua những hoạt động thiết thực, ý nghĩa như thế này, các chiến sĩ công an trẻ sẽ lấy đó làm gương để cố gắng phấn đấu rèn luyện đạo đức, chuyên môn để góp phần vào sự phát triển chung của TP và đất nước”, Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng bộc bạch.

Là một trong những chiến sĩ công an trẻ tuổi của đoàn, Trang Lê Tuấn Khanh (Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an quận Tân Bình) bày tỏ: “Mỗi chuyến đi đó sẽ giúp cho các chiến sĩ trẻ có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Qua đó phần nào tiếp thêm động lực phấn đấu, sục sôi sức trẻ để phát huy thơn nữa tinh thần hăng hóa thi đua rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.



Trang Lê Tuấn Khanh (bên trái) cùng các anh em trong đội tại nhà mẹ VNAH Nguyễn Thị Năm. Ảnh: MINH TÂM

Bất ngờ trước sự thăm hỏi của đoàn công an quận Tân Bình, con của má Năm là anh Nguyễn Thiện Châu xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến các chiến sĩ công an. “Thấy các anh em công an lặn lội từ thành phố xuống thăm má tôi thật rất tự hào và xúc động, đó coi những là một phần niềm vui lớn cho má lúc về già”.

Cạnh đó, đoàn cũng đến thắp hương và viếng đền thờ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Một số hình ảnh của đội tại đền tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng:



Toàn đội chiến sĩ công an quận Tân Bình chụp ảnh lưu niệm trước cổng tưởng niệm. Ảnh: MINH TÂM



Các chiến sĩ cuối đầu tưởng nhớ về cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Ảnh: MINH TÂM