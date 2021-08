Vào khoảng 9 giờ ngày 9-8, tại chốt kiểm soát ở giao lộ Quốc lộ 1A và KCN Sóng Thần, tổ công tác của Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, đã thấy một người đàn ông lớn tuổi đang đi bộ khó nhọc giữa quốc lộ, hướng về TP Thủ Đức.





Thiếu tá Võ Thành Tài, Phó Đội trưởng Đội CSGT Hàng Xanh, lấy tiền túi cho tiền người đàn ông lớn tuổi. Ảnh: LT

Lúc này, Thiếu tá Võ Thành Tài, Phó Đội trưởng Đội CSGT Hàng Xanh, đã chạy đến đỡ người đàn ông vào chốt để nghỉ ngơi. Tại đây, ông NVC, 60 tuổi, quê Thái Bình, cho biết ông bị đau chân rất nặng, đang trên đường đến bệnh viện (BV) TP Thủ Đức để điều trị nhưng do không có tiền đi xe nên ông đành đi bộ.

Đồng cảm với hoàn cảnh của ông C., Thiếu tá Tài đã hỏi rằng ông C. cần bao nhiêu tiền để mua thuốc thì ông C. xua tay bảo tiền thuốc đã có bảo hiểm lo rồi và ông chìa ra tấm thẻ BHYT của mình.

Tuy nhiên, Thiếu tá Tài vẫn lấy tiền túi gửi ông C. 500.000 đồng để lo cơm nước. “Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng mình phải giúp một người đáng tuổi cha, tuổi chú của mình trong lúc khó khăn, nghĩ ông cũng giống người thân của mình thôi” – Thiếu tá Tài kể.



Tổ công tác đã đưa người đàn ông bị đau chân lên BV TP Thủ Đức. Ảnh: L.T

Tổ công tác tại chốt cũng không quên dặn ông C. cất tiền vào túi, cẩn thận đeo nón bảo hiểm cho ông. Thiếu tá Tài cũng lấy khẩu trang mới cho ông C., đeo cho ông bao tay y tế và cử một CSGT cùng một dân quân tự vệ dùng xe mô tô đặc chủng đưa ông C. đến BV an toàn.

Theo Phó Đội trưởng Đội CSGT Hàng Xanh, trong một tuần qua, tại chốt kiểm soát này, tổ công tác đã tiếp nhận thông tin và hỗ trợ nhiều trường hợp người dân khó khăn đi ngang qua. Có người xin cơm ăn, có người xin tiền đi xe,… được CSGT giúp đỡ bằng tình cảm giữa người với người.

Cũng ngay trong sáng nay, Thiếu tá Võ Thành Tài cũng cho tiền một người đàn ông khác xin tiền xe đi về huyện Nhà Bè. Người đàn ông này cho biết ông đã đi bộ từ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương từ đêm qua, mãi đến sáng nay mới lên tới TP.HCM nhưng đã đi hết nổi.

Thiếu tá Tài nói: “Thời điểm dịch bệnh thế này ai cũng sẽ gặp khó khăn cả, mình giúp được thì cứ giúp thôi chứ không nghĩ nhiều”.