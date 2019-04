CSGT TP.HCM có trang thông tin điện tử để tương tác với dân

Ngày 12-4, một đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, trang thông tin điện tử của Phòng đã được đưa trở lại với địa chỉ truy cập là: csgt.catphcm.bocongan.gov.vn, sau một thời gian nâng cấp và tăng cường tính bảo mật.



Trang thông tin điện tử của Phòng CSGT TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Theo đó, với nhiều sự thay đổi cả về mặt giao diện và nội dung sẽ giúp cho người dân khi truy cập vào trang này được thuận tiện và dễ dàng hơn. Giao diện bắt mắt và các thanh công cụ được bố trí một cách hợp lý, dễ thao tác sẽ giúp cho mọi người dân có thể xem tin tức, tìm kiếm và tra cứu thông tin liên quan đến các hoạt động của lực lượng CSGT (như hướng dẫn thủ tục đăng ký xe, quy trình xử lý vi phạm hành chính, tra cứu vi phạm, tra cứu lỗi vi phạm...).

Ngoài ra, người dân có thể tìm hiểu các các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giải đáp thắc mắc và thậm chí được góp ý cho lực lượng CSGT về vấn đề trật tự an toàn giao thông.

Bên góc phải của trang web này cũng hiện hai số điện thoại đường dây nóng của Phòng PC08 để người dân có thể gọi phản ánh kiến nghị về công tác xử phạt vi phạm hành chính (0994.67.67.67) và phản ánh về cách cư xử của CSGT khi thực hiện nhiệm vụ (069.3187.521).

“Trang thông tin điện tử của Phòng PC08 là cầu nối thông tin của lực lượng CSGT với mọi người dân” – đại diện Phòng PC08 khẳng định.

Theo vị này, để phục vụ nhu cầu trên thì trong đợt nâng cấp này nhiều tính năng đã được thay đổi và bổ sung. Trong đó, khi tra cứu vi phạm giao thông, ngoài việc người dân có thể tra cứu xem mình có bị vi phạm giao thông qua hình ảnh như trước đây hay không thì tại mục này người dân còn thể kiểm tra xem mình có bị xử lý vi phạm hành chính hay không.

Đối với tra cứu lỗi vi phạm: người dân muốn biết các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ sẽ bị xử phạt như thế nào có thể tra các hành vi theo từng loại phương tiện hay theo nhóm lỗi vi phạm.

Đối với tra cứu phương tiện thanh lý: trong trường hợp người dân muốn kiểm tra xem xe mình có bị vi phạm và đang trong giai đoạn tiến hành thanh lý hay không.

Còn trong mục góp ý giao thông: mọi ý kiến góp ý hay kiến nghị , đề xuất có liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của người dân đều được ghi nhận tại tiêu mục này.

Bên cạnh đó, ở mục giải đáp thắc mắc thì khi người dân có thắc mắc về các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì có thể gửi thắc mắc tại đây để được hỗ trợ giải đáp.

Theo Phòng PC08, trang web này còn là cầu nối liên kết đa dạng đến các trang, cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Công an TP.HCM, Ủy ban ATGT quốc gia, Sở GTVT. Cũng như liên kết các thủ tục hành chính khác trong lực lượng công an nhân dân, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hiện đại hóa lực lượng, tăng cường xã hội thông tin trong mặt trận toàn dân giữ gìn an ninh trật tự.