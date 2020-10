CSGT TP.HCM tung 100% quân xử lý các tình huống đột xuất

Ngày 6-10, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết đã mở cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP từ 30-9 đến hết 31-10.



CSGT TP.HCM mở cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Việc này nhằm chủ động trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội, tạo môi trường trong sạch, an toàn để hướng đến thành công chung của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ VII.

Theo PC08, trong đợt cao điểm, CSGT sẽ tập trung tối đa lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ hoạt động tuần tra kiểm soát. Qua đó xử lý mạnh các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích, xe ô tô chở hàng quá tải trọng, lưu thông đường cấm, giờ cấm….

PC08 cũng tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp với tổ 363 của Công an TP.

Trên từng lĩnh vực nghiệp vụ, địa bàn phụ trách, các đơn vị thuộc Phòng PC08 sẽ triển khai công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá để chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an TP, chính quyền địa phương xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự từ cơ sở.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội và kéo giảm tai nạn giao thông, cháy, nổ, các Đội/Trạm sẽ phối hợp hiệu quả với lực lượng của các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các sở, ban, ngành.

Từ đó, không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, kịp thời phát hiện, trấn áp và xử lý có hiệu quả, không để phát sinh các vụ bạo lực tập thể có sử dụng vũ khí di chuyển trên đường phố và các hoạt động phá hoại, khủng bố, biểu tình gây mất an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Phòng PC08 cũng cho biết trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Phòng PC08 sẽ bố trí 100% quân số trực chiến để kịp thời tham gia xử lý các tình huống đột xuất xảy ra.

Đồng thời, quán triệt toàn thể cán bộ CSGT nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.