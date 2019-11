Cử tri Cần Thơ lo lắng về tình hình biển Đông

Sáng 29-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại phường An Hội (quận Ninh Kiều). Tại đây, nhiều cử tri bày tỏ lo lắng về vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông.

Cử tri Trần Minh Quang băn khoăn tình hình biển Đông còn diễn biến phức tạp, chưa thực sự bền vững, vẫn còn những sự việc vi phạm chủ quyền Việt Nam gây quan ngại và đi ngược lại luật pháp quốc tế, có thể ảnh hưởng tới hòa bình ổn định, an ninh, tự do hàng hải. "Vấn đề này được báo đài thông tin nhiều nhưng cử tri vẫn còn băng khoăn. Đảng, Nhà nước có chủ trương gì tiếp tục ổn định tình hình bền vững để bà con an tâm hơn?" - Cử tri hỏi.



Tương tự cử tri Nguyễn Văn Tiên cũng bày tỏ sự khoăn về những diễn biến phức tạp ở biển Đông thời gian qua.

"Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phản của Việt Nam... Vậy Đảng, Nhà nước có chủ trương và biện pháp gì?"