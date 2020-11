Cựu công an 5 lần trộm tài liệu cho ông Nguyễn Đức Chung

Từ tháng 7-2019 đến tháng 6-2020, bị can Dũng nhiều lần thu thập tài liệu liên quan đến vụ án trên, trong đó năm lần chiếm đoạt chín tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 8-2019, Dũng tự ý chụp trộm tại cơ quan một tài liệu liên quan đến kế hoạch điều tra vụ án. Đến cuối tháng 8-2019, Dũng phôtô tại cơ quan ba tài liệu, sau đó mang về nhà, dùng điện thoại cá nhân chụp.

Đêm 4-6-2020, Dũng dùng chìa khóa đã đánh trộm đột nhập vào phòng làm việc của trưởng Phòng 14 - C03, chụp 26 trang tài liệu trên bàn làm việc của vị trưởng phòng.

Sau khi lấy được tài liệu, Dũng ba lần cung cấp cho ông Chung với tổng cộng 12 tài liệu liên quan đến vụ án Nhật Cường, trong đó sáu tài liệu thuộc danh mục mật.

Lần thứ nhất, tối 20-7-2019, Dũng đặt xe trên ứng dụng Grab đi từ nhà mình đến nhà riêng của ông Chung. Tại đây, hai người trao đổi, Dũng đồng ý cung cấp cho ông Chung các bản email gửi từ tài khoản buiquanghuy@... đến tài khoản của ông Chung.

Tiếp đó, Dũng về nhà, in tài liệu từ máy tính cá nhân các bản email nêu trên. Về phía mình, ông Chung chỉ đạo Nguyễn Hoàng Trung (cựu chuyên viên Phòng thư ký biên tập - UBND TP Hà Nội) đến gặp Dũng để lấy số tài liệu này.

Lần thứ hai, tối 25-8, Dũng liên lạc với ông Chung, đề nghị cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội tới nhận ba tài liệu mật mà mình mới lấy được. Bị can Nguyễn Hoàng Trung tiếp tục đến gặp Dũng để lấy tài liệu.

Lần thứ ba, sáng 10-6, Dũng chuyển cho ông Chung ba tài liệu mật qua ứng dụng Viber. Ông Chung chuyển cho Nguyễn Hoàng Trung để in ra giấy. Nguyễn Hoàng Trung tiếp tục chuyển cho Nguyễn Anh Ngọc (cựu phó trưởng Phòng thư ký biên tập - UBND TP Hà Nội) để thực hiện chỉ đạo của cấp trên.

Ngoài ba lần chuyển tài liệu nêu trên, cơ quan điều tra cho rằng Dũng còn nhiều lần trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án Nhật Cường cho ông Chung, tuy nhiên không đủ căn cứ để xác định cụ thể các tài liệu này là gì nên không có cơ sở kết luận.

Cũng theo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, bị can Dũng cung cấp cho cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội thông qua ba hình thức: Dùng ứng dụng Viber trên điện thoại di động để trao đổi, hoặc chuyển trực tiếp file ảnh chụp tài liệu qua Viber, hoặc thông qua người trung gian để cung cấp tài liệu bản giấy.

Cơ quan điều tra xác định vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội có tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp. Tài liệu chiếm đoạt thuộc vụ án tham nhũng đang được dư luận đặc biệt quan tâm, thuộc diện Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Đặc biệt, các bị can là những cán bộ từng công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật, có kinh nghiệm, am hiểu về pháp luật và công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do đó thủ đoạn của các bị can là hết sức tinh vi, thể hiện qua việc triệt để lợi dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội, xóa dấu vết, che giấu tội phạm.