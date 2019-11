Đà Nẵng không xảy ra tội phạm theo kiểu ‘xã hội đen’

Ngày 25-11, UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa có báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 gửi HĐND TP phục vụ kỳ họp cuối năm.

Báo cáo cho hay, trong năm qua với sự nỗ lực của các cấp ngành, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm 10,4% so với cùng kỳ 2018, các vụ án dư luận quan tâm được tập trung khám phá nhanh.



Công an Đà Nẵng kiểm tra một quán bar trên địa bàn quận Hải Châu ngày 20-10. Ảnh: CA

“Hiệu lực quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là trong quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được nâng cao. Trong đó, tập trung quản lý hoạt động của người nước ngoài, kịp thời phát hiện xử lý nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật”, báo cáo nêu.

Theo UBND TP Đà Nẵng, thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn TP tiếp tục được kiểm soát, kiềm chế và kéo giảm, không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm xuyên quốc gia trên địa bàn.

Tuy nhiên, tội phạm Cố ý gây thương tích xảy ra giữa các nhóm thanh thiếu niên còn nhiều. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, nhiều thủ đoạn khó phòng ngừa, số tiền chiếm đoạt lớn.

Hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc nổi lên tình trạng núp bóng các cơ sở kinh doanh trò chơi có thưởng, cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam của người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc trên địa bàn TP gia tăng.

Trong năm qua, công an các cấp đã thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng công an đã kiểm tra chấn chỉnh cư trú phức tạp ở các khu chung cư, nhà liền kề, nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Công an các cấp đã kiểm tra 123 cơ sở kinh doanh lưu trú, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, lập biên bản 1.084 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 488 triệu đồng.

Tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn TP tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn ma túy thẩm lậu vào TP chủ yếu là từ TP.HCM và các tỉnh Bắc miền. Hoạt động tội phạm liên quan đến ma túy tổng hợp chiếm 96,7% tổng số vụ bắt giữ. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhất là số đối tượng có tiền án về ma túy.

Tình hình tín dụng đen được kiểm soát, Công an TP đã đấu tranh, xử lý hình sự 9 nhóm/43 đối tượng liên quan. Trong đó, đã khởi tố 4 vụ/8 đối tượng với tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, 1 nhóm/2 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản để đòi nợ. Xử phạt hành chính 84 người, tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối với 32 người.

Công an TP Đà Nẵng cũng đã tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, truy quét, xử lý triệt để các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, bóng cười, shisha; phấn đấu đến cuối tháng 11-2019 không để hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng bóng cười, shisha diễn ra trên địa bàn.