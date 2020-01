Đà Nẵng thành lập đội cơ động phòng, chống virus Corona

Theo ông Chinh, tính đến trưa cùng ngày có khoảng 12.000 người Trung Quốc đang du lịch và làm việc tại TP.

Trong số 218 du khách Trung Quốc tới Đà Nẵng du lịch và trở về TP Vũ Hán (Trung Quốc) cùng ngày không phát hiện trường hợp nào có triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Tính đến 10 giờ cùng ngày, tại các cửa khẩu và cơ sở y tế trên địa bàn TP đã ghi nhận 41 người có biểu hiện sốt (ba trường hợp hành khách phát hiện tại cửa khẩu, 38 trường hợp người dân, khách du lịch... tự đến bệnh viện khám).



Đà Nẵng triển khai các phương án phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp. Ảnh: LP

Qua thăm khám và điều trị các yếu tố dịch tễ đã quyết định cách ly, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm cho 15 bệnh nhân. Hiện tại chưa có bệnh nhân có dấu hiệu nặng, đã có 3/15 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm (tất cả đều âm tính với chủng mới của virus Corona), 12/15 bệnh nhân đang chờ kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang.

Theo ông Chinh, ngành y tế đang tổ chức kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu sân bay, bến cảng 24/24 giờ.



Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh từ vùng dịch phải tổ chức cách ly, quản lý kịp thời; tăng cường giám sát cộng đồng, thực hiện tốt quy trình xử lý cách ly... chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc công tác phân luồng, cách ly và điều trị bệnh nhân. Cùng đó là kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện, hạn chế thấp nhất biến chứng, tử vong do bệnh gây ra và không để lây lan dịch bệnh trong cơ sở y tế trong trường hợp phát hiện dịch bệnh tại TP. Chuẩn bị phương án dự phòng trong trường hợp số lượng bệnh nhân lớn.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP thành lập hai đội cơ động, mỗi trung tâm y tế quận, huyện củng cố hoặc thành lập tối thiểu một đội phòng, chống dịch cơ động; các đơn vị khám chữa bệnh củng cố các đội cấp cứu lưu động.



Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, trang thiết bị, hóa chất... sẵn sàng đáp ứng khi có dịch bệnh xảy ra. UBND TP Đà Nẵng cấp kinh phí đảm bảo công tác thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân dự kiến khoảng 20 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nhận định địa bàn TP là điểm đến của nhiều khách du lịch quốc tế nên nhận định nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập và bùng phát là rất lớn nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả và kịp thời.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi sát sao, đánh giá tình hình, đảm bảo phương tiện, trang thiết bị để phát hiện dịch bệnh và phòng ngừa từ xa.