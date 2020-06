Đại tá Lê Hồng Nam chính thức làm Giám đốc Công an TP.HCM

Sáng 30-6, tại buổi Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại trụ sở Công an TP.HCM, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định về việc điều động Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an TP.HCM.



Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: HT

Đồng thời cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu đối với Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM.



Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an TP.HCM, Đại tá Lê Hồng Nam đã dự Hội nghị sơ kết tình hình công tác sáu tháng đầu năm 2020 tại hội trường Công an TP.HCM.

Đại tá Lê Hồng Nam có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an.

Năm 2019, ông được điều động về giữ chức vụ Giám đốc công an tỉnh Long An.