Bình Dương sẽ có khoảng 150.000 ca nhiễm, xin chính phủ hỗ trợ tiền, thiết bị và nhân viên y tế Tính đến hết ngày 26-8, Bình Dương ghi nhận 86.050 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, đã có 19.091 người khỏi bệnh, 716 bệnh nhân tử vong. Toàn tỉnh có 36.920 người đang các ly tập trung (17.927 F0 khẳng định, 18.993 F0 nghi nhiễm) và 9.715 đang cách ly y tế tại nhà. Toàn tỉnh có 24 khu điều trị, với gần 19.000 giường.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương và kết nối trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh Bình Dương trong quá trình tổ chức phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, là vừa chống dịch vừa cố gắng đẩy mạnh tổ chức sản xuất, góp phần phát triển kinh tế. Do tình hình dịch vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là 3 địa phương “vùng đỏ” TP Thuận An, TP Dĩ An và thị xã Tân Uyên (nơi có 15 phường bị khóa chặt), nên chính quyền tỉnh Bình Dương dự báo trong thời gian tới toàn tỉnh sẽ có đến 150.000 ca nhiễm. Khi còn số ca nhiễm tăng cao, thì nhu cầu kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống dịch tăng nhanh và vượt quá khả năng cân đối của Bình Dương. Dự kiến Bình Dương sẽ thiếu khoảng gần 8.000 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, trong thời gian tới nhiều đoàn y bác sĩ của các tỉnh hỗ trợ Bình Dương sẽ hết thời gian hỗ trợ. Bình Dương hiện đang thiếu nhân lực sẽ tiếp tục thiếu nghiêm trọng. Đặc biệt, là thiếu nhân viên y tế cho 100 trạm y tế lưu động và các trang thiếu bị, thuốc men cho công tác chống dịch. Bình Dương đề nghị Chính phủ chi viện thêm đội ngũ y bác sĩ cho Bình Dương chống dịch và thuốc để điều trị bệnh nhân COVID-19. Bên cạnh đó, Bình Dương cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, hỗ trợ cho 50 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 50 bác sĩ chuyên khoa, 100 điều dưỡng, hồi sức cấp cứu có kinh nghiệm, 100 điều dưỡng, kỹ thuật viên, máy thở xâm lấn 10 cái, máy thở không xâm lấn 20 cái, 2 hệ thống oxy dòng cao HFNO, máy X-Quang di động 4 cái, 100 máy đo SPO2 cầm tay. Đặc biệt, để chống tác chống dịch có hiệu quả, thì việc tiêm vaccine cũng phải tiếp tục được triển khai để tạo miễn dịch cộng đồng. Bình Dương đề nghị Chính phủ tiếp tục phân bổ vaccine cho tỉnh để tiêm cho 2 triệu người thuộc “vùng đỏ”.