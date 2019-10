Đề nghị không làm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa chính thức có văn bản gửi lên Bộ GTVT, Vụ Pháp chế với đề nghị: Không xây dựng Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.



Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, vừa ký văn bản đề nghị không xây dựng Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: L.Đức

Trước đó, trong tháng 9-2019, Bộ Công an đưa ra dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng luật này theo hướng tách Luật Giao thông đường bộ 2008 thành hai luật:

- Luật Giao thông đường bộ 2008 (sửa đổi, bổ sung) bao gồm các quy định về kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải và dịch vụ hỗ trợ trợ vận tải đường bộ do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về công tác quản lý nhà nước.

- Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ (luật mới) gồm các phần quy định về hệ thống biển báo hiệu, tốc độ, khoảng cách giữa các xe, quy tắc giao thông, quản lý phương tiện và người lái… do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về công tác quản lý.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, phát triển, duy trì hệ thống cầu, đường đã và luôn luôn gắn kết với hệ thống thông tin, tín hiệu, biển báo… Một chuyên gia của Tổng cục Đường bộ Việt Nam dẫn hình ảnh, một con đường xây mới bởi bên ngành giao thông nhưng phần biển báo, tín hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, cột kilomet… nay (nếu theo luật mới được Bộ Công an đề xuất) lại do bên công an cắm, quản lý, khai thác, duy tu, sửa chữa thì rất chồng chéo.



Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cầu, đường phải được xây dựng đồng bộ với hệ thống tín hiệu, biển báo và do một ngành thống nhất quản lý. Ảnh minh họa: L.ĐỨC

Tại văn bản trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nói rõ: Biển báo hiệu đường bộ, tổ chức giao thông và kết cấu hạ tầng, phương tiện, người tham gia giao thông… có mối quan hệ biện chứng, gắn kết, không thể tách rời và phải thống nhất trong một cơ quan quản lý Nhà nước là ngành giao thông, như từ năm 1945 đến nay.

“Do đó, việc đề xuất xây dựng luật mới với nội dung chỉ gồm quy tắc giao thông, phương tiện và người lái sẽ không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật; gây chồng chéo, khó khăn trong quá trình thực thi và quan trọng nhất là không giải quyết được vấn đề trật tự, an toàn giao thông đường bộ như tên gọi của luật!” - văn bản viết.