Đề xuất tăng quyền cho Công an xã trong điều tra hình sự

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.



Một nội dung rất đáng chú ý, đó là Bộ Công an đề xuất tăng thẩm quyền cho lực lượng Công an xã trong hoạt động điều tra hình sự.



Lực lượng Công an xã chính quy hướng dẫn các thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình

Cụ thể, Bộ Công an cho biết theo quy định hiện hành, Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm (gọi tắt là tin báo – PV), lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tin báo kèm theo các tài liệu, đồ vật có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Trong khi đó, Công an phường, thị trấn, Đồn Công an ngoài trách nhiệm nêu trên còn được “tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ” đối với tin báo trước khi chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Theo Bộ Công an, sự khác biệt này xuất phát từ việc Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 được banh hành trong bối cảnh Công an xã chưa bố trí Công an chính quy, còn Công an phường, thị trấn và Đồn Công an thì có.

Hiện nay, Bộ Công an đã và đang triển khai đề án bố trí Công an chính quy tại tất cả Công an cấp xã. Do vậy, nếu vẫn giữ nguyên việc phân định trách nhiệm của Công an xã như hiện nay thì không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Từ những căn cứ này, Bộ Công an đề xuất tăng thẩm quyền cho lực lượng Công an xã theo hướng ngang bằng với Công an phường, thị trấn và Đồn Công an. Theo đó, Công an xã sẽ được “tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ” đối với tin báo trước khi chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Lý giải thêm về đề xuất của mình, Bộ Công an cho hay Công an cấp huyện đang phải tiếp nhận, giải quyết 70% tổng số tin báo, trong đó tính riêng các tin báo do Công an cấp xã cung cấp đã chiếm tới 65%.

Điều này dẫn tới áp lực trong công tác điều tra hình sự đối với Công an cấp huyện là rất lớn, đôi khi xảy ra sai sót trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, thậm chí có tình trạng bỏ lọt tội phạm.

Với việc bổ sung trách nhiệm cho Công an xã như đã nêu, Bộ Công an kỳ vọng phần nào sẽ giảm tải áp lực cho Công an cấp huyện trong công tác điều tra hình sự nói chung và công tác giải quyết tin báo nói riêng.

Chưa hết, khi được mở rộng thẩm quyền, lực lượng Công an xã sẽ góp phần làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo điều kiện để người dân sống trong môi trường an toàn, tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Tình hình an ninh trật tự ổn định cũng sẽ giúp doanh nghiệp an tâm sản xuất, từ đó làm doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp được tăng lên.

Ngoài ra, Bộ Công an còn nhấn mạnh việc bố trí Công an xã chính quy không phát sinh thêm biến chế mới (chỉ sắp xếp lại bộ máy của Bộ Công an) nên Nhà nước không phải bố trí thêm ngân sách để bảo đảm triển khai lực lượng Công an xã chính quy…

Sẽ phát sinh chi phí Cũng theo Bộ Công an, với việc bổ sung những quy định mới liên quan đến trách nhiệm của Công an xã chính quy đòi hỏi Nhà nước phải có nguồn lực để ban hành các văn bản quy định chi tiết, tổ chức thi hành Luật, giám sát, kiểm tra thực hiện. Cùng với đó, chính sách sẽ làm phát sinh chi phí nghiên cứu, tập huấn, phổ biến các quy định mới, tuy nhiên chi phí sẽ không nhiều.