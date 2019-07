Điều tra mở rộng vụ luật sư Trần Vũ Hải trốn thuế

Chiều tối 2-7, Bộ Công an thông tin liên quan đến việc khởi tố luật sư (LS) Trần Vũ Hải, Trưởng Văn phòng LS Trần Vũ Hải trên đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội).



Khởi tố, khám xét văn phòng luật sư

Theo đó, sau khi khởi tố vụ án trốn thuế, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều tra, xác định có bốn người liên quan. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu xác minh, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra các quyết định khởi tố bốn bị can về tội trốn thuế gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Ngô Văn Lắm (cùng trú phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang), Trần Vũ Hải (trưởng Văn phòng LS Trần Vũ Hải) và Ngô Tuyết Phương (giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Nội, vợ LS Hải).

Ngày 2-7, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc; áp dụng các biện pháp ngăn chặn (tạm hoãn xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với bị can Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương tại TP Hà Nội. Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can và người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ghi nhận của PV, sáng cùng ngày, cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng và văn phòng của LS Trần Vũ Hải. Việc khám xét kéo dài nhiều giờ, đến 13 giờ 20 cùng ngày, công an đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ đưa lên ô tô biển xanh.

Tại thời điểm này, ông Hải vẫn đang có mặt tại tầng một của tòa nhà nơi ông đặt văn phòng.



Công an khám xét Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải, thu giữ nhiều tài liệu. Ảnh nhỏ: Luật sư Hải tại văn phòng chiều 2-7. Ảnh: T.PHAN

Ngay sau đó, tài khoản Facebook của LS Trần Vũ Hải đăng tải dòng trạng thái chia sẻ thông tin về vụ việc liên quan đến ông. Tài khoản này viết: Sáng nay, ngày 2-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa (PC03) đã tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông. Phía cơ quan điều tra cho rằng vợ chồng LS Trần Vũ Hải đã ký vào những giấy tờ mua bán nhà đất tại TP Nha Trang, Khánh Hòa. Phía gia đình LS Trần Vũ Hải đã giải trình với cơ quan điều tra nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm...

Trao đổi với LS Ngô Anh Tuấn (Đoàn LS TP Hà Nội), vị này xác nhận dòng trạng thái trên tài khoản Facebook của LS Trần Vũ Hải là do ông và ông Hải cùng nhau phối hợp viết rồi đăng tải.

Cũng theo ông Tuấn, ông và một số LS khác sẽ nhận bào chữa cho ông Hải trong vụ án nói trên. Dự kiến ngày mai ông sẽ làm thủ tục đăng ký bào chữa với Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trốn thuế 276 triệu đồng?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chiều 2-7, Thượng tá Nguyễn Minh Học, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế-chức vụ Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận: Ông đang có mặt tại Hà Nội để tiến hành khám xét, điều tra hành vi trốn thuế của vợ chồng LS Trần Vũ Hải.

Khi PV dẫn lại các nội dung trong “Thông cáo báo chí” trên Facebook cá nhân Vu Hai Tran, Thượng tá Học cho rằng “đó là việc của ông Hải”.

Thượng tá Học cho biết hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra hành vi trốn thuế của vợ chồng ông Trần Vũ Hải - bà Ngô Tuyết Phương liên quan đến việc mua bán bất động sản. Thượng tá Học xác nhận có việc vợ chồng ông Hải ký vào các giấy tờ mua bán bất động sản, giúp người bán trốn thuế.

“Tuy nhiên, hiện chưa xác định chính xác số tiền trốn thuế là bao nhiêu” - ông Học nói.

Chúng tôi hỏi: “Trên trang Facebook cá nhân Vu Hai Tran có viết rằng việc ký vào các giấy tờ này đã giúp người bán trốn thuế với số tiền 276 triệu đồng; phía gia đình LS Trần Vũ Hải đã giải trình với cơ quan điều tra nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm… là nội dung gì?”. Thượng tá Nguyễn Minh Học nói: “Chúng tôi đang làm rõ những vấn đề đó!”.