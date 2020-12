Đồng Nai: Tạm đình chỉ 2 lãnh đạo Đội CSGT liên quan clip

Liên quan đến vụ các clip lan truyền trên mạng xã hội về việc cán bộ CSGT, cảnh sát trật tự Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) được cho là “can thiệp” không xử lý xe vi phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác hai lãnh đạo Đội CSGT, trật tự người liên quan để xác minh, xử lý theo quy định.

Theo đó, sau khi Thanh tra Công an tỉnh làm việc với một số người liên quan, Ban giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Trung tá Đoàn Văn Mão, Đội trưởng Đội CSGT trật tự và Trung tá Ngô Thọ Khanh, Phó đội trưởng Đội CSGT, trật tự Công an huyện Trảng Bom.



Một CSGT xuất hiện trong clip. Ảnh: VH

Như PLO thông tin, đêm 4-12, nhiều clip lan truyền trên mạng, ghi lại âm thanh, hình ảnh một cảnh sát trật tự chặn một người lái xe ba gác ở khu nghĩa địa Sông Trầu (huyện Trảng Bom) yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Lúc này tài xế đều xin được “gọi điện thoại” có nội dung: "đóng 2 bên 1 triệu và đã gửi mấy năm rồi"...