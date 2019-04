Giám đốc Bệnh viện nói gì về việc bé trai chết ở Bình Dương?

Ngày 12-4, bà Huỳnh Thị Kim Chi, Giám đốc bệnh viện Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương, nói rằng bé Lê Hữu Việt H. (sinh ngày 8-2-2019) con của anh Lê Hữu Thế (37 tuổi, tạm trú tại phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) đã chết trước khi vào cấp cứu tại bệnh viện này.



Bệnh viện phủ nhận thông tin bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện này.

Theo bà Chi khoảng 8 giờ 20 phút ngày 11-4, bệnh viện nhận bé 2 tháng tuổi do gia đình đưa đến trong tình trạng tím tái, chân tay lạnh, không tự thở, không bắt được mạch, không nghe thấy nhịp tim, không phản xạ thần kinh, đồng tử 2 bên giãn 4 mm. Bệnh viện đã tiến hành cấp cứu nhưng khoảng 40 phút sau thì không có kết quả nên ngưng cấp cứu.

“Việc bé không có dấu hiệu sống nhưng bác sĩ vẫn cấp cứu là do đặc thù công tác cấp cứu, tranh thủ thời gian với hy vọng lấy lại sự sống cho bệnh nhân, hi vọng người bệnh còn trong giai đoạn chết lâm sàng, có thể vượt qua giai đoạn này trở về với cuộc sống. Còn việc không cấp giấy báo tử là do phía gia đình không yêu cầu, mà vội vã đưa con về” bà Chi nói.

Tuy nhiên, anh Lê Hữu Thế cho rằng bệnh viện nói vậy là không đúng sự thật, bởi khi đưa cháu H. vào viện cấp cứu, cháu vẫn khóc rất nhiều. “Khi vào phòng cấp cứu các bác sĩ hút đờm cho cháu, một lúc sau thì không thấy con khóc nữa. Việc đã xảy ra rồi chúng rôi cũng không đòi hỏi gì, nhưng tôi chỉ muốn làm rõ sự thật” anh Thế bức xúc nói.

Theo anh Kiều Tiến M (tài xế taxi chở gia đình anh Thế đưa con trai đến cấp cứu), lúc rời khởi xe đưa bé trai lên cấp cứu cháu vẫn còn khóc nhiều. “Tôi thấy cháu khóc quá, mới nói mẹ cháu là xoa ngực cho cháu dễ chịu để đỡ khóc. Tôi không biết lên cấp cứu như nào nhưng khoảng hơn 30 phút sau tôi thấy anh Thế nói cháu mất rồi”, anh M. cho biết.



Trao đổi với PV PLO, anh Thế (bên phải) rất bức xúc khi con mình chết không rõ nguyên nhân.

Như PLO đã đưa tin, sáng 10-4, anh Lê Hữu Thế (37 tuổi, tạm trú tại phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) đưa con trai là Lê Hữu Việt H. (sinh ngày 8-2-2019) đi tiêm chủng tại Phòng khám đa khoa khu vực An Phú.

Sau khi đi tiêm về, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cháu H. bắt đầu lên cơn sốt và không có dấu hiệu giảm. Ngay lập tức gia đình chuyển lên Phòng khám nhi thành phố (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để khám.

Tại đây, sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán là “Sốt sau chủng ngừa” và cho thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi và vài bịch thuốc hạ sốt để điều trị.

Tuy nhiên đến sáng 11-4, cháu H. vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà khóc rất nhiều. Thấy vậy, gia đình anh Thế lại tiếp tục đưa lên Phòng khám Nhi Thành Phố để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ không nhận và bảo chuyển sang bệnh viện khác. Gia đình tiếp tục đưa bé đến Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương để cấp cứu.

Khi các bác sĩ đưa vào cấp cứu cháu vẫn khóc rất nhiều, tuy nhiên khoảng 20 phút sau thì không thấy khóc nữa. Các bác sĩ ra báo với gia đình là cháu H. đã tử vong.



Phòng khám nơi cháu H. tiêm vaccine.

Về việc bé trai bị sốt và tử vong sau khi tiêm vaccine tại Phòng khám đa khoa khu vực An Phú, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, hiện tại chúng tôi đã cử một đoàn kiểm tra xuống xác minh và làm rõ vụ việc như báo chí đã phản ánh.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận khám nghiệm tử thi. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.