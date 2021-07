Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh vừa có văn bản về việc thiết lập 22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào Thủ đô.



Theo đó, Chủ tịch TP Hà Nội đã chấp thuận đề xuất của Công an TP về việc triển khai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thủy nội địa ra vào TP và các bến tàu, bến xe liên tỉnh.

Chủ tịch Hà Nội giao Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở (GTVT, Y tế, TT&TT) và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch COVID-19; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, không gây ùn tắc giao thông.

Cụ thể có 22 chốt được lập tại cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô gồm: Từ tỉnh Hà Nam về Hà Nội tuyến quốc lộ 1A, 1B sẽ có 3 chốt; Từ tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang về Hà Nội theo tuyến quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn có 8 chốt. Từ tỉnh Hòa Bình về Hà Nội có 3 chốt; Từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội có 3 chốt; Từ tỉnh Vĩnh Phúc về Hà Nội có 4 chốt; Từ tỉnh Thái Nguyên về Hà Nội có 1 chốt.

Các chốt sẽ làm việc 24/24 và được chia làm bốn ca (mỗi ca 6 tiếng). Thành phần mỗi chốt gồm Cảnh sát giao thông; Thanh tra giao thông; Y tế; Quân đội; cán bộ Tư pháp UBND các quận, huyện, thị xã.

Các chốt dự kiến triển khai từ 6 giờ ngày 14-7.



Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Đông Anh.

Các chốt sẽ có nhiệm vụ kiểm soát phương tiện vận tải, xe ô tô cá nhân vào TP (riêng với các tỉnh giáp ranh có dịch phải kiểm soát cả xe máy), bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Dừng xe, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên xe (đặc biệt là đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe khách liên tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe tuyến cố định), nhắc nhở, khuyến cáo việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19, có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết (do Y tế quyết định).

Kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sáng lọc toàn bộ người từ các tỉnh, TP khác trở về Hà Nội.



Quyết định cũng yêu cầu các phương tiện vận tải hành khách công cộng đường bộ từ các tỉnh, thành có dịch bệnh (theo thông báo của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội) thì không được di chuyển vào Hà Nội.

Ngoài trừ trường hợp xe hợp đồng chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất, hoặc trường hợp công dân hết cách ly tại các tỉnh trở về Hà Nội (có quyết định kết thúc cách ly, trường hợp không có quyết định kết thúc cách ly phải giữ lại, phối hợp lực lượng y tế đưa về trụ sở chính quyền gần nhất để xác minh, làm rõ).

Các chốt cũng sẽ có nhiệm vụ tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm biện pháp 5K và chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của TP và Trung ương; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Công an TP cũng đề xuất đối với các chốt tại đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thủy nội địa ra vào TP sẽ do Công an các quận, huyện, thị xã chủ trì tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện.

Thời gian, thành phần, nhiệm vụ các chốt tại đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thủy nội địa và phân công nhiệm vụ từng lực lượng cũng tương tự như chốt tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô.

Danh sách 22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào Hà Nội 1. Ngã ba Cầu Giẽ tại Km213 quốc lộ 1A (Phú Xuyên) 2. Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại Km188 (Thanh Trì) 3. Quốc lộ 21B - ngã 3 chợ Dầu (Ứng Hòa) 4. Quốc lộ 5 - cây xăng Vĩnh An, số 1051 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ (Gia Lâm) 5. Cầu Phù Đổng (Gia Lâm) 6. Đê Bát Tràng (Gia Lâm) 7. Gầm cầu Thanh Trì, lối đi Khu đô thị Ecopark (Long Biên) 8. Nút giao Quốc lộ 5B - Cổ Linh (Long Biên) 9. Đường Đặng Phúc Thông (Gia Lâm) 10. Km 8+100 Quốc lộ 18 (Sóc Sơn) 11. Quốc lộ 18, lối xuống đường Võ Văn Kiệt (Sóc Sơn) 12. Km 422+057 đường Hồ Chí Minh, TT Xuân Mai (Chương Mỹ) 13. Chốt kiểm dịch huyện Chương Mỹ 14. Cao tốc Hà Nội - Hòa Bình (Thạch Thất) 15. Đầu cầu Đồng Quang (Ba Vì) 16. Đầu cầu Văn Lang (Ba Vì) 17. Đầu cầu Trung Hà (Ba Vì) 18. Đầu cầu Vĩnh Thịnh (Thị xã Sơn Tây) 19. Trạm soát vé BOT quốc lộ 2 (Sóc Sơn) 20. Quốc lộ 2, đoạn đầu vào vào tốc Nội Bài - Lào Cai (Sóc Sơn) 21. Đường Trung tâm hành chính H.Mê Linh nối quốc lộ 2 (Mê Linh) 22. Quốc lộ 3, đoạn ngã 3 Nỉ (Sóc Sơn)