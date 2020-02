Hậu Giang công bố các quyết định cán bộ

Ông Đặng Văn An (sinh ngày 21-3-1962), trước đây ông là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau đó được điều chuyển về huyện Long Mỹ giữ chức Bí thư Huyện ủy, tiếp đó, ông An được chuyển về tỉnh giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đến tháng 4-2013, ông An được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, đến tháng 7-2015, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cho đến nay.