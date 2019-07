Khóc cười chuyện bỏ quên bằng lái xe ở chỗ CSGT

Quên việc bị xử phạt Tôi bị Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản xử phạt vì lấn làn vào tháng 5-2019. Nhưng do đặc thù công việc phải đi công tác ở nhiều nơi, trong thời gian dài và liên tục. Do vậy mà tôi quên mất việc đi nộp phạt hồi nào không hay. Sáng nay, vô tình lên cơ quan lấy CMND ra có việc thì mới thấy tờ biên bản vi phạm này. Thế là lập tức tôi chạy lên Đội. Cá nhân tôi là vì công việc nên quên mất vụ vi phạm trong hai tháng qua chứ không phải cố tình quên. Mình sai nên mình chấp nhận sửa sai với lại tôi cũng cần lấy GPLX để tham gia giao thông. Tôi cũng có nghe nhiều người bị phạt thì bỏ GPLX luôn rồi đăng ký thi GPLX mới. Điều này có lẽ do số tiền nộp phạt lớn quá nên nghĩ cách viện cớ mất rồi thi lại cũng không sao. Dĩ nhiên cũng có người quên như tôi chẳng hạn, hay vì lý do khách quan khác. Anh N.M.T- một người làm thủ tục tại Đội CSGT Rạch Chiếc