Khởi tố tài xế trong vụ lật xe làm 15 người chết ở Quảng Bình

Ngày 6-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Hoàng Trung Toán (27 tuổi, trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - lái xe du lịch gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 15 người chết, hàng chục người khác bị thương).



Lực lượng chức tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Hoàng Trung Toán. Ảnh: CAQB

Trước đó, vào ngày 26-7, xe ô tô khách loại 45 chỗ, biển số 73B-009.25 do Hoàng Trung Toán điều khiển khi đi qua tại Km 21+735, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thì bị lật làm 15 người chết, 22 người bị thương.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định Hoàng Trung Toán vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Khoản 3 Điều 260 Bộ luật hình sự hiện hành.



Hiện trường vụ lật xe. Ảnh: T.ANH

Theo Cơ quan điều tra, hành vi vi phạm của Hoàng Trung Toán là nghiêm trọng, tuy nhiên hiện nay Toán đang bị thương tích nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, TP Đồng Hới, vì thế nếu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và quá trình điều trị. Do đó Cơ quan điều tra chỉ áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can để tiếp tục điều tra.