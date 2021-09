Chiều tối 16-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu- Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (TP.HCM) và ông Nguyễn Đình Khang- Trưởng ban quản lí dự án Khu đô thị Minh Khang (TP Vinh, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nguyễn Thị Thu- Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang tại cơ quan công an.

Bà Thu (65 tuổi), vợ của ông Khang (73 tuổi, cùng quê quê Hải Dương).

Theo Công an tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở (gọi tắt là Khu đô thị Minh Khang) tại xã Nghi Phú (TP Vinh).

Bà Thu là giám đốc Công ty Minh Khang- người đại diện theo pháp luật. Ông Khang giữ chức vụ Trưởng ban quản lí dự án, Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Minh Khang.



Sàn bất động sản Minh Khang.

Trong quá trình triển khai dự án, Thu và Khang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, khởi tố bị can đối với Thu và Khang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Thu và bị can Khang.



Công an tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Đình Khang- Trưởng ban quản lí dự án Khu đô thị Minh Khang.

Các quyết định và lệnh nói trên đã được VKSND tỉnh Nghệ An phê chuẩn.

Được biết, dự án Khu đô thị Minh Khang nằm ở khu “đất vàng” ở TP Vinh. Ngoài vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên, Công ty Minh Khang đang nợ thuế với số tiền “khủng”. Với diện tích phải nộp tiền sử dụng đất là hơn 16.550 m2, ngày 30-5-2018, cơ quan thuế đã có thông báo đến Công ty Minh Khang tổng số tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 210 tỉ đồng. Do chậm nộp thuế nên, đến tháng 8-2021, số tiền chậm nộp mà Công ty Minh Khang phải nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 69 tỉ đồng.