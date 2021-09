Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, chiều tối 29-9, UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, từ 0 giờ ngày 30-9, áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 19 trên địa bàn toàn tình theo nguyên tắc lấy xã, phường, thị trấn làm “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch.



UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh. Ảnh: VĂN VŨ

Riêng đối với xã Bình Giang, thị trấn Hòn Đất và thị trấn Sóc Sơn (huyện Hòn Đất) tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 cho đến khi có quyết định lại.

Cạnh đó, áp dụng Chỉ thị 16 đối với phường Mỹ Đức (TP Hà Tiên); phường An Thới (TP Phú Quốc); khu phố Võ Thị Sáu và Nguyễn Trãi thuộc phường Vĩnh Thanh, khu phố Nam Cao thuộc phường Vĩnh Quang (TP Rạch Giá); khu phố Minh An thuộc thị trấn Minh Lương (huyện Châu Thành); các ấp Hòn Chông, Bãi Giếng, Ba Trại, Hòn Trẹm thuộc xã Bình An và thị trấn Kiên Lương.

Đối với các địa phương tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu thực hiện nghiêm và triệt để giãn cách xã hội theo nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó. Đồng thời, thần tốc xét nghiệm sàng lọc, phát hiện và nhanh chóng đưa F0 đi điều trị, cách ly triệt để F1 và quản lý chặt F2. Nhanh chóng cắt đứt chuỗi lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng, kiểm soát chặt các ổ dịch không để tiếp tục lây lan và tiến tới giảm dần ca mắc.

UBND tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương phải xác định giãn cách xã hội là yếu tố quyết định để hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Từ đó, tuyệt đối không để “chặt ngoài lỏng trong”, phải bảo vệ thật chắc các vùng xanh và cô lập các vùng đỏ ở phạm vi hẹp nhất. Đồng thời, khẩn trương tổ chức ngay các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp hàng hóa, vật tư,... phục vụ cho phát triển sản xuất, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế tại các địa phương.

Tiếp tục kết nối tiêu thụ, xuất khẩu nông, thủy sản; cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để phục hồi, phát triển sản xuất gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, đối với các các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp... không bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định thì phải tạm dừng hoạt động.

Trong Quyết định, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh để kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện từ các tỉnh, TP vào địa bàn tỉnh. Mặt khắc, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt toàn bộ tuyến biên giới trên bộ và trên biển, không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và những người từ vùng có dịch đến địa bàn tỉnh.